Taylor Fritz (USA/ATP 12) eliminiert Alexander Zverev (GER/ATP 4) im Wimbledon-Achtelfinal nach dramatischen fünf Sätzen.

Novak Djokovic (SRB/ATP 2) schafft gegen Holger Rune (DEN/ATP 15) mit einem 6:3, 6:4, 6:2 den Viertelfinal-Einzug.

Alex de Minaur (AUS/ATP 9) muss gegen Arthur Fils (FRA/ATP 34) erstmals einen Satz abgeben, gewinnt aber letztlich 6:2, 6:4, 4:6, 6:3.

Auch Lorenzo Musetti (ITA/ATP 25) steht nach einem 4:6, 6:3, 6:3, 6:2 gegen Giovanni Mpetshi Perricard (FRA/ATP 58) im Viertelfinal.

11 Sätze lang liess sich Alexander Zverev im Wimbledon-Turnier kein einziges Mal breaken. Dann passierte es: Taylor Fritz schaffte im 3. Satz des Achtelfinal-Duells mit dem Deutschen den Servicedurchbruch und kämpfte sich damit in die Partie zurück. Er holte sich den Durchgang mit 6:4 und kam auf 1:2 in den Sätzen ran. Zverev, bis dahin der bessere Spieler, gab danach die Partie aus der Hand.

00:41 Video Doppelfehler zur Unzeit: Zverev wird erstmals gebreakt Aus Sport-Clip vom 08.07.2024. abspielen. Laufzeit 41 Sekunden.

Der US-Amerikaner gewann den 4. Umgang im Tiebreak. Der 5. Satz musste schliesslich das Duell der beiden starken Aufschläger entscheiden. Ein einziges Break reichte Fritz da, um die Wende zum 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 6:3 perfekt zu machen. Zum dritten Mal steht der 26-Jährige damit in einem Grand-Slam-Viertelfinal, während ein angeschlagener Zverev auch im achten Versuch nicht über den Wimbledon-Achtelfinal hinauskommt.

01:01 Video Fritz lässt sich nach dem Matchball feiern Aus Sport-Clip vom 08.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 1 Sekunde.

Hatte Novak Djokovic in den vorangegangenen zwei Runden noch je einen Satz abgeben müssen, marschierte er gegen Holger Rune souverän durch. Der Serbe war von Anfang an am Drücker und gewann gleich die ersten 12 Punkte in Serie. Im Anschluss kam Rune zwar besser rein, wurde aber nie wirklich gefährlich.

00:38 Video Djokovic versucht alles – ohne Rücksicht auf das Knie Aus Sport-Clip vom 08.07.2024. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden.

Djokovic liess nur zwei Breakmöglichkeiten zu, diese wehrte er beide ab. Selber schaffte er gleich vier Servicedurchbrüche, auch das noch immer einbandagierte Knie machte keine Probleme. Der Vorjahresfinalist bewies mit dem Dreisatz-Sieg in nur knapp 2 Stunden, dass auch in diesem Jahr der Titel wohl nur über ihn führen wird.

Nach seinem Sieg beschwerte sich der Serbe im Interview noch bei den Zuschauern. «Sie haben ‹Rune› gerufen, das aber gleichzeitig als Möglichkeit gesehen, mich auszubuhen», reklamierte Djokovic. «Das kann ich nicht akzeptieren. Aber ich habe schon in weit feindseligeren Umgebungen gespielt, das kratzt mich nicht.»

03:56 Video Djokovic: «Das kann ich nicht akzeptieren» Aus Sport-Clip vom 08.07.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 56 Sekunden.

De Minaur mit Premiere

Djokovics nächster Gegner Alex de Minaur steht erstmals in seiner Karriere im Viertelfinal von Wimbledon. Der Australier besiegte den jungen Franzosen Arthur Fils nach knapp drei Stunden. Nach zwei dominanten Sätzen zum Auftakt hätte De Minaur die Partie auch bereits nach drei Durchgängen entscheiden können. Doch er gab einen Break-Vorsprung preis und liess Fils noch einmal hoffen.

Im 4. Satz führten dann fünf Breaks hintereinander zur Entscheidung, wobei De Minaur seinen zweiten Matchball letztlich zum Sieg nutzen konnte.

Auch der 22-jährige Lorenzo Musetti schaffte zum ersten Mal den Sprung unter die letzten 8 an der Church Road. Der Italiener bezwang den Lucky Loser Giovanni Mpetshi Perricard in vier Sätzen, wobei er vor allem bei eigenem Aufschlag überzeugte und nur eine Breakchance zuliess. Im Viertelfinal trifft er auf Fritz.