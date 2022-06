Die Vorfreude auf das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon ist gross, dennoch nehmen Viktorija Golubic (WTA 58) und Jil Teichmann (WTA 22) die erste Runde mit gemischten Gefühlen in Angriff. Während Golubic in der Vorbereitung zumindest teilweise überzeugen konnte, blieb Teichmann auf Rasen ohne Sieg.

Mut für das prestigeträchtige Turnier dürfte Golubic vor allem der Auftritt vom letzten Jahr geben. Damals stiess die Zürcherin bis in die Viertelfinals vor – ihr mit Abstand bestes Resultat an einem Grand-Slam-Turnier überhaupt. «Ich geniesse es jedes Mal hier. Ich fühle mich sehr wohl auf diesen Plätzen und in dieser Atmosphäre», sagte sie vor der Auftaktpartie gegen die Deutsche Andrea Petkovic (WTA 57).

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Ob den Schweizerinnen der Auftakt an der Church Road gelingt? Sie erfahren es am Dienstag live auf SRF: Um 12 Uhr die Partie von Viktorija Golubic, um ca. 14 Uhr jene von Jil Teichmann.

Mut dürfte der 29-Jährigen auch der Auftritt in der Vorbereitung in Nottingham geben, wo sie erst im Halbfinal von Alison Riske gestoppt wurde. Bei den folgenden Turnieren geriet der Motor von Golubic allerdings ein wenig ins Stocken: Sowohl in Birmingham als auch in Eastbourne folgte das Aus in der 1. Runde.

Golubics Auftakt-Gegnerin ist allerdings keine Wimbledon-Spezialistin: «Ich habe es bei jedem Grand-Slam-Turnier in die 2. Woche geschafft, nur in Wimbledon nicht», sagte Petkovic, die sich selber nicht als Rasen-Spezialistin bezeichnet.

Zudem war die Vorbereitung der 34-jährigen Deutschen nicht optimal. Eine Corona-Erkrankung warf sie körperlich zurück, selber fühlt sie sich erst seit ein paar Tagen wieder topfit. Golubic und Petkovic sind sich bislang zweimal gegenüber gestanden, beide Spiele konnte die Schweizerin für sich entscheiden. Am Dienstag kommt es nun zur Rasen-Premiere.

Teichmann muss den Tritt finden

Ganz und gar nicht optimal verlief die Vorbereitung für Teichmann: 2 Spiele, 2 Niederlagen. Dennoch sagt sie: «Ich konnte immerhin 2 Partien bestreiten und daraus einiges mitnehmen.» Im letzten Jahr verpasste die Seeländerin die Vorbereitung wegen einer Verletzung komplett.

Ohnehin hat die 24-Jährige nicht viel Erfahrung in Wimbledon aufzuweisen. Erst 2 Partien hat Teichmann an der Church Road bestritten und dabei zweimal eine Niederlage kassiert (2019 und 2021). Ihre Gegnerin, Ajla Tomljanovic (WTA 44), kennt sie vor allem aus dem Training. «Sie ist eine der wenigen, der es nichts ausmacht, mit einer Linkshänderin zu trainieren», sagte Teichmann. Einen Ernstkampf haben die beiden aber noch nie gegeneinander bestritten.

