Legende: Wie steht es um ihre Form? Belinda Bencic. imago images/ZUMA Wire

Belinda Bencic, die seit April nur bei ihrem Erstrunden-Aus an den French Open im Einsatz war, kennt ihre Startgegnerin in Wimbledon. Die Ostschweizerin (WTA 14) trifft auf die Einheimische Katie Swan (WTA 146), die in London dank einer Wild Card am Start steht. Auf die 24-Jährige ist Bencic auf der WTA-Tour bisher noch nie getroffen.

03:04 Video Archiv: Bencic scheidet in der 1. Runde von Roland Garros aus Aus Sport-Clip vom 29.05.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 4 Sekunden.

Céline Naef (WTA 165), die nach erfolgreicher Qualifikation in Wimbledon zu ihrer Grand-Slam-Feuertaufe kommt, war das Losglück nicht hold. Auf die 18-Jährige wartet in der 1. Runde die Russin Anastassija Potapowa, die in der Weltrangliste 143 Positionen besser klassiert ist.

Teichmann gegen Linette

Eine hohe Starthürde erhielt auch Jil Teichmann (WTA 129) zugelost. Die formsuchende Schweizerin bekommt es in der 1. Runde mit der Polin Magda Linette (WTA 23) zu tun.

Simona Waltert (WTA 115) trifft zum Auftakt auf die Tschechin Marie Bouzkova. Gegen die Weltnummer 32 hat die Bündnerin noch nie gespielt. Viktorija Golubic (WTA 138), die wie Waltert drei Quali-Runden überstand, misst sich mit der Slowakin Anna Karolina Schmiedlova (WTA 76).

Swiatek startet gegen Zhu

Weltnummer 1 Iga Swiatek bekommt es in der Startrunde zum ersten Mal mit der Chinesin Lin Zhu (WTA 33) zu tun. Die kasachische Titelverteidigerin Jelena Rybakina (WTA 3) misst sich mit Shelbie Rogers (USA/WTA 46). Die ehemalige Weltranglisten-Dritte Jelina Switolina (UKR/WTA 75), die nach ihrer Babypause auf dem Weg zurück ist, trifft im Duell zweier prominenter Wildcard-Inhaberinnen auf Venus Williams (USA/WTA 554).