Belinda Bencic und Viktorija Golubic kennen ihre Startgegnerin in Wimbledon ebenso wie Jil Teichmann.

Legende: Hat kaum auf Rasen gespielt Belinda Bencic reiste ohne viel Matchpraxis nach Wimbledon. Freshfocus/Jürgen Hasenkopf

Im vergangenen Jahr hatte Belinda Bencic (WTA 37) Wimbledon aufgrund ihrer Schwangerschaft ausgelassen. Bei ihrer Rückkehr an die Church Road trifft die Ostschweizerin zum Auftakt auf die US-Amerikanerin Alycia Parks (WTA 58). Gegen die 24-Jährige hatte Bencic zuletzt im vergangenen Dezember auf ITF-Stufe gespielt, nachdem sie nach ihrer Babypause ihr Comeback gegeben hatte. Damals unterlag sie in drei Sätzen.

Bencic reiste mit wenig Matchpraxis nach Wimbledon. Erst Anfang dieser Woche war sie in Bad Homburg auf die Tour zurückgekehrt. Die French Open musste sie wegen einer Armverletzung auslassen.

Hohe Hürde in der 3. Runde

Sollte Bencic ihr Auftaktduell gewinnen, hiesse die Gegnerin in der 2. Runde Magda Linette (WTA 27) aus Polen oder Elsa Jacquemot (WTA 115), eine Qualifikantin aus Frankreich. Erst in der 3. Runde könnte mit der Weltnummer 3 Jessica Pegula ein grosser Brocken warten.

Viktorija Golubic (WTA 79), die Viertelfinalistin von 2021, bekommt es zum Auftakt ebenfalls mit einer US-Amerikanerin zu tun. Ann Li (WTA 64) sollte für die Zürcherin durchaus in Reichweite sein. In der 2. Runde würde mit Elise Mertens wohl die Nummer 21 der Welt warten. Jil Teichmann (WTA 92), alles andere als eine Rasenspezialistin, trifft in der 1. Runde auf die Italienerin Lucia Bronzetti (WTA 61), dann könnte das russische Wunderkind Mirra Andrejewa (WTA 7) warten.

Mit Rebeka Masarova, Simona Waltert, Céline Naef, Valentina Ryser, Leonie Küng, Susan Bandecchi und Stefanie Vögele hatten gleich 7 Schweizerinnen die Qualifikation bestritten. Sie alle verpassten jedoch den Sprung ins Hauptfeld.

Wimbledon