Titelverteidigerin
- Iga Swiatek (WTA 3): Die Wiederholung ihres Triumphs von 2025 wäre eine Überraschung. Im laufenden Jahr kam die Polin noch nicht wie gewünscht auf Touren und erreichte noch keinen einzigen Final.
Topfavoritin
- Aryna Sabalenka (WTA 1): Die Belarussin dominiert die Frauen-Tour seit geraumer Zeit nach Belieben. An den Grand-Slam-Turnieren allerdings schwächelte Sabalenka zuletzt. In Wimbledon strebt sie ihren 1. Titel an, es wäre ihr insgesamt 5. Major-Triumph.
Grösste Herausforderinnen
- Jelena Rybakina (WTA 2): 2023 holte sich die Kasachin an der Church Road die Trophäe. Ihr Spiel mit dem starken Aufschlag und den wuchtigen Grundlinien-Schlägen ist wie gemacht für Rasen.
- Mirra Andrejewa (WTA 5): Als frischgebackene French-Open-Championne ist der ehrgeizigen Russin auch in Wimbledon das Maximum zuzutrauen. Im Vorjahr stiess Andrejewa erstmals in die Viertelfinals vor, wo sie an Belinda Bencic scheiterte.
Die Schweizerinnen
Anfang BildergalerieBildergalerie überspringen
-
Bild 1 von 3. Belinda Bencic (WTA 12). Auf der letztjährigen Halbfinalistin ruhen auch 2026 die grössten Hoffnungen von Swiss Tennis. Bencics Vorbereitung auf Wimbledon war aufgrund einer Verletzung am rechten Knöchel jedoch nicht optimal. Bildquelle: Keystone/Tolga Akmen.
-
Bild 2 von 3. Viktorija Golubic (WTA 64). Nach einem eher durchwachsenen Saisonstart ist die Zürcherin immer besser in Form gekommen. Beim Wimbledon-Vorbereitungsturnier in Nottingham (WTA 250) erreichte Golubic den Halbfinal. Ihr Bestresultat im All England Club ist der Viertelfinal-Einzug 2021. Bildquelle: Imago Images/Jürgen Hasenkopf.
-
Bild 3 von 3. Simona Waltert (WTA 88). Die Bündnerin steht nach 2023 zum 2. Mal im Hauptfeld des Rasen-Majors. Vor 3 Jahren bedeutete die 1. Runde für Waltert Endstation. Nun will es die 25-Jährige besser machen. Bildquelle: Keystone/Alessandro della Valle.
Ende der BildergalerieZurück zum Anfang der Bildergalerie.