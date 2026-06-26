Bild 2 von 3. Viktorija Golubic (WTA 64). Nach einem eher durchwachsenen Saisonstart ist die Zürcherin immer besser in Form gekommen. Beim Wimbledon-Vorbereitungsturnier in Nottingham (WTA 250) erreichte Golubic den Halbfinal. Ihr Bestresultat im All England Club ist der Viertelfinal-Einzug 2021.

Bildquelle: Imago Images/Jürgen Hasenkopf.

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