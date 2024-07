Jasmine Paolini (ITA/WTA 7) schlägt Donna Vekic (CRO/WTA 37) im Wimbledon-Halbfinal mit 2:6, 6:4, 7:6 (10:8).

Im längsten Frauen-Halbfinal der Turniergeschichte behält die Italienerin erst im Match-Tiebreak die Oberhand.

Im Final trifft Paolini auf die Siegerin der Partie Barbora Krejcikova (CZE/WTA 32) und Jelena Rybakina (KAZ/WTA 4).

Jasmine Paolini steht zum zweiten Mal in ihrer Karriere in einem Grand-Slam-Final. Im Halbfinal von Wimbledon setzte sich die Italienerin in einer engen Partie in knapp drei Stunden gegen die Kroatin Donna Vekic durch. Im Match-Tiebreak nutzte die 28-Jährige ihren dritten Matchball zum Sieg.

00:27 Video Der dritte Matchball sitzt: Paolini steht im Final Aus Sport-Clip vom 11.07.2024. abspielen. Laufzeit 27 Sekunden.

Diesen hatte sie sich hart verdienen müssen. Nach verlorenem Startsatz, in welchem Vekic klar die bessere Spielerin war und mit zwei Breaks die Sache deutlich gestaltete, arbeitete sich Paolini in die Partie. Ihren ersten Servicedurchbruch schaffte sie zum 6:4 im 2. Durchgang und damit zum perfekten Zeitpunkt, um auszugleichen.

Lauf in Wimbledon

Im 3. Satz ging es dann hin und her, je zwei Breaks realisierten die Spielerinnen. Weil Vekic bei eigenem Aufschlag zwei Matchbälle ihrer Gegnerin abwehrte, musste das Match-Tiebreak her. Dort hatte dann die Weltnummer 7 die besseren Nerven und bei einigen knappen Punkten auch das Glück auf ihrer Seite.

00:41 Video Vekic rettet sich mit 2 abgewehrten Matchbällen ins Tiebreak Aus Sport-Clip vom 11.07.2024. abspielen. Laufzeit 41 Sekunden.

Paolinis steiler Aufstieg geht damit weiter. Vor der Saison 2024 war die Italienerin bei keinem Grand-Slam-Turnier über die zweite Runde hinausgekommen, an der Church Road war sie gar noch sieglos. Nun hat sie gut einen Monat nach der Endspiel-Niederlage von Paris gegen die Polin Iga Swiatek die zweite Chance auf einen Grand-Slam-Titel. Im Final wird entweder Barbora Krejcikova (CZE/WTA 32) oder Jelena Rybakina (KAZ/WTA 4) die Gegnerin sein.