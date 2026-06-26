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Wimbledon: Männer Sinner zum Zweiten oder Premiere für beflügelten Zverev?

Jannik Sinner steigt als Topfavorit ins Wimbledon-Turnier. Doch bei Alexander Zverev könnte der Knoten geplatzt sein.

26.06.2026, 13:38

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Person mit weissem Handtuch über den Schultern steht draussen, weiterer unscharfer Mensch im Vordergrund.
Legende: Macht einen lockeren Eindruck Jannik Sinner. Keystone/AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Titelverteidiger & Topfavorit

  • Jannik Sinner (ATP 1): Der Titel führt über die Weltnummer 1. An den French Open wurde Sinners Siegeszug von einem Hitze-Kollaps gestoppt. Seither hat der Italiener kein Spiel mehr bestritten. Die Pause dürfte ihm gut getan haben.

Grosser Abwesender

  • Carlos Alcaraz (ATP 2): Wie schon in Paris fehlt Sinners grösster Widersacher auch in Wimbledon aufgrund einer Handgelenksverletzung. Alcaraz arbeitet am Comeback, doch das Rasen-Major kommt für den Spanier zu früh.

Grösste Herausforderer

  • Alexander Zverev (ATP 3): Der Deutsche kann dank seines erlösenden Triumphs an den French Open endlich befreit aufspielen. Mit drei Achtelfinal-Teilnahmen ist Zverevs Wimbledon-Bilanz aber durchzogen.
  • Novak Djokovic (ATP 8): Der Serbe träumt noch immer vom 25. Grand-Slam-Titel. Nirgends ist die Chance dazu grösser als auf dem «heiligen Rasen».
  • Ben Shelton (ATP 5): Im Gegensatz zu Zverev hat der US-Amerikaner in Wimbledon bereits die Viertelfinals erreicht. Sheltons Service könnte ihn auf Rasen weit bringen.

Der Schweizer

Tennisspieler in weissem Outfit auf Rasenplatz schlägt Ball mit Schläger.
Legende: Stan Wawrinka (ATP 110) Dank einer Wildcard darf der Romand auf seiner Abschiedstour auch in Wimbledon noch ein letztes Mal im Hauptfeld ran. Könnte Wawrinka 1 bis 2 Spiele gewinnen, wäre das bereits ein Erfolg. Keystone/AP Photo/Kirsty Wigglesworth

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