Legende:

Stan Wawrinka (ATP 110)

Dank einer Wildcard darf der Romand auf seiner Abschiedstour auch in Wimbledon noch ein letztes Mal im Hauptfeld ran. Könnte Wawrinka 1 bis 2 Spiele gewinnen, wäre das bereits ein Erfolg.

Keystone/AP Photo/Kirsty Wigglesworth