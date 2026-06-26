Jannik Sinner (ATP 1): Der Titel führt über die Weltnummer 1. An den French Open wurde Sinners Siegeszug von einem Hitze-Kollaps gestoppt. Seither hat der Italiener kein Spiel mehr bestritten. Die Pause dürfte ihm gut getan haben.
Grosser Abwesender
Carlos Alcaraz (ATP 2): Wie schon in Paris fehlt Sinners grösster Widersacher auch in Wimbledon aufgrund einer Handgelenksverletzung. Alcaraz arbeitet am Comeback, doch das Rasen-Major kommt für den Spanier zu früh.
Grösste Herausforderer
Alexander Zverev (ATP 3): Der Deutsche kann dank seines erlösenden Triumphs an den French Open endlich befreit aufspielen. Mit drei Achtelfinal-Teilnahmen ist Zverevs Wimbledon-Bilanz aber durchzogen.
Novak Djokovic (ATP 8): Der Serbe träumt noch immer vom 25. Grand-Slam-Titel. Nirgends ist die Chance dazu grösser als auf dem «heiligen Rasen».
Ben Shelton (ATP 5): Im Gegensatz zu Zverev hat der US-Amerikaner in Wimbledon bereits die Viertelfinals erreicht. Sheltons Service könnte ihn auf Rasen weit bringen.