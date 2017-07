Wimbledon-Programm am 2. Tag: Federer am frühen Abend

Roger Federer wird seine Erstrunden-Partie in Wimbledon am Dienstag um 17:30 Uhr bestreiten. Auch Viktorija Golubic und Timea Bacsinszky werden im Einsatz stehen.

Am Dienstag sind Sie auf der SRF Sport App ab 12:30 Uhr live in Wimbledon mit dabei. Ab 14:00 Uhr können Sie die wichtigsten Spiele des Tages auch auf SRF zwei und in den Livestreams von den 3 Hauptplätzen mitverfolgen. Das sind die Eckpunkte am 2. Wimbledon-Tag:

Viktorija Golubic - Shuai Zhang – ca. 14:00 Uhr

Golubic beginnt ihre Wimbledon-Premiere auf einem Aussenplatz gegen die Chinesin Zhang.

Novak Djokovic vs. Martin Klizan – ca. 15.30 Uhr

Djokovic wird nach der Partie der Weltnummer 1 bei den Frauen, Angelique Kerber (gegen Irina Falconi), auf dem Centre Court im Einsatz stehen.

Roger Federer vs. Alexandr Dolgopolow – ca. 17:30 Uhr

Rekord-Champion Federer startet am frühen Dienstagabend ins Wimbledon-Turnier. Der Match des siebenfachen Gewinners gegen den Ukrainer Dolgopolow ist die 3. Partie auf dem Centre Court.

Die Partie von Timea Bacsinszky (gegen Monica Puig) ist noch nicht fixiert, wird aber nicht vor 18:00 Uhr starten.