Legende: Hat nur noch eine Quali-Runde zu überstehen Leandro Riedi. Keystone/Peter Klaunzer

Leandro Riedi und Dominic Stricker haben auch die 2. Runde der Qualifikation für das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres überstanden. Riedi (ATP 506) zwang trotz verlorenem Startsatz den deutlich besser rangierten Federico Agustin Gomez (ARG/ATP 139) in knapp zwei Stunden mit 4:6, 6:3, 7:6 (10:8) in die Knie. In der letzten Quali-Runde trifft der 23-Jährige auf den Briten Hamish Stewart (ATP 550).

Stricker (ATP 244) blieb wie schon in der Startrunde ohne Satzverlust und zog dank einem 7:6 (7:2), 6:4 über Emilio Nava (USA/ATP 119) in die dritte Runde ein. Die letzte Hürde für den Berner heisst Shintaro Mochizuki (JPN/ATP 146).

Nur Naef bei den Frauen noch dabei

Bei den Frauen erreichte nur Céline Naef (WTA 178) die nächste Runde. Die 20-Jährige machte mit ihrer Gegnerin Mariam Bolkvadze (GEO/WTA 198) kurzen Prozess und brachte den 6:1, 6:1-Sieg nach nur 52 Minuten unter Dach und Fach.

Rebeka Masarova (WTA 99), Valentina Ryser (WTA 222) sowie Leonie Küng (WTA 235) mussten sich ihren Gegnerinnen allesamt in zwei Sätzen geschlagen geben.