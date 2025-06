Per E-Mail teilen

Legende: Traum von Wimbledon lebt Für Leandro Riedi. IMAGO / ZUMA Press

In der 1. Runde der Qualifikation für das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres in Wimbledon hat Leandro Riedi (ATP 506) dem Chinesen Fajing Sun (ATP 246) mit einem 6:4, 7:5 keine Chance gelassen. In der 2. von 3 Quali-Runden trifft der 23-Jährige auf den Argentinier Federico Agustin Gomez (ATP 139).

Ebenfalls in der 2. Runde steht Dominic Stricker. Der Berner (ATP 244) brauchte für sein 6:3, 6:2 gegen den Georgier Saba Purtseladze nicht einmal eine Stunde. Als nächstes wartet der US-Amerikaner Emilio Nava (ATP 119) auf den 22-Jährigen.

Hüsler und Kym ausgeschieden

Für zwei weitere Schweizer bedeutete die 1. Runde bereits Endstation. Marc-Andrea Hüsler (ATP 165) verlor gegen Valentin Royer (ATP 112) nach gewonnenem Startsatz völlig den Faden und unterlag mit 6:4, 0:6, 2:6. Der Franzose gewann zwischenzeitlich 9 Games in Serie. Für Jérôme Kym (ATP 161) war der Slowene Lukas Klein zu stark. Er verlor klar mit 2:6, 4:6.

Die Qualifikation der Frauen mit sieben Schweizerinnen startet am Dienstag.