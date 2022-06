Danielle Collins ist in Wimbledon in der 1. Runde hängengeblieben. Ons Jabeur hatte hingegen keine Probleme.

Die Top-10-Spielerinnen

Danielle Collins (USA/WTA 8) u. Marie Bouzkova (CZE/WTA 66) 7:5, 4:6, 4:6

(USA/WTA 8) u. Marie Bouzkova (CZE/WTA 66) 7:5, 4:6, 4:6 Mirjam Björklund (SWE/WTA 123) u. Ons Jabeur (TUN/WTA 2) 1:6, 3:6

(TUN/WTA 2) 1:6, 3:6 Bernarda Pera (USA/WTA 123) u. Anett Kontaveit (EST/WTA 3) 5:7, 1:6

Am 1. Turniertag ist mit Danielle Collins die 1. Top-10-Spielerin auf der Strecke geblieben. Die Amerikanerin, die Anfang Jahr bei den Australian Open den Final erreicht hatte, musste sich überraschend der Tschechin Marie Bouzkova in 3 Sätzen beugen. Nach gewonnenem Startsatz wurde Collins zum 2:3 gebreakt. Es sollte der einzige Servicedurchbruch im 2. Umgang bleiben. Im entscheidenden Durchgang wog die Partie hin und her – mit dem besseren Ende für die Aussenseiterin.

Ons Jabeur machte mit Mirjam Björklund kurzen Prozess. Die tunesische Weltnummer 2 musste zum Auftakt in Wimbledon auf Court 2 lediglich 54 Minuten ran. Sie dominierte die Partie gegen die 23-jährige Schwedin nach Belieben. Erst zum Ende des Matches konnte sich Björklund bei Aufschlag Jabeur in die Partie hineinbeissen, doch sie liess zwei Breakbälle in Folge ungenutzt. Wenig später war Jabeurs 6:1, 6:3-Sieg im Trockenen.

Mit einem Zweisatzsieg erreichte Anett Kontaveit die 2. Runde. Die an Nummer 2 gesetzte Estin schlug Bernarda Pera aus den USA mit 7:5 und 6:1. Im 1. Satz deutete alles auf eine klare Sache für Kontaveit hin, führte sie doch rasch mit 4:1. Dann holte sich Pera aber 4 Games in Serie und konnte zum Satzgewinn aufschlagen. Doch Kontaveit vermochte zu reagieren: Sie holte sich nicht nur die nächsten 3 Spiele zum Satz, sondern auch die ersten 5 Games im 2. Umgang. Anschliessend konnte Pera noch zum 1:5 verkürzen, ehe Kontaveit alles klar machte.

Die süsse Unterstützung

Auf Court 18 spielte sich eine kuriose Szene ab: Jodie Burrage (GBR/WTA 141) half einem Balljungen, der gerade einen Schwindelanfall erlitten hatte. Wie? Sie holte eine Packung «Percy Pig», vergleichbar mit Gummibären, und überreichte sie dem erschöpften Buben. Trotz der herzigen Aktion konnte Burrage nach der Partie nicht strahlen, sie unterlag der Ukrainerin Lesia Tsurenko (WTA 101) in zwei Sätzen 2:6, 3:6.