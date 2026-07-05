Naomi Osaka (WTA 14) wirft im Wimbledon-Achtelfinal die Weltnummer 1 Aryna Sabalenka aus dem Turnier.

Die entfesselte Japanerin bezwingt die Weltnummer 1 aus Belarus in 88 Minuten mit 6:2, 7:6 (7:2).

Jessica Pegula (USA/WTA 4) und Karolina Muchova (CZE/WTA 9) lösen das Viertelfinal-Ticket.

Den Achtelfinal von Belinda Bencic (SUI/WTA 11) gegen Coco Gauff (USA/WTA 7) gibt es am Sonntagabend live bei SRF.

Vor etwas mehr als einem Monat standen sich Aryna Sabalenka und Naomi Osaka im Achtelfinal der French Open gegenüber. Auf Sand in Paris liess die Favoritin nichts anbrennen; Sabalenka siegte souverän in zwei Sätzen. Auf dem Rasen in Wimbledon drehte Osaka den Spiess nun aber um. Die Japanerin bodigte die Weltnummer 1 mit 6:2, 7:6 (7:2) und bejubelte ihren ersten Sieg gegen Sabalenka seit 8 Jahren.

Legende: Steht erstmals in ihrer Karriere im Wimbledon-Viertelfinal Naomi Osaka. Keystone/AP Photo/Brian Inganga

Osaka erwischte auf dem Centre Court, auf welchem sie zuvor nie gewinnen konnte, einen Traumstart. Die vierfache Major-Championne nahm Sabalenka früh gleich zweimal den Aufschlag ab und blieb ihrerseits beim Service tadellos. Nach gerade einmal einer halben Stunde hatte die Herausforderin den 1. Satz eingetütet.

Im Anschluss hielt Sabalenka besser dagegen, musste aber tief graben, um ihre Aufschlagspiele durchzubringen. Osaka auf der anderen Seite liess als Aufschlägerin kaum etwas zu. Folgerichtig entschied die Japanerin das Tiebreak klar mit 7:2 für sich und qualifizierte sich erstmals an der Church Road für die Viertelfinals. Dort wartet am Dienstag Karolina Muchova. Die Tschechin bezwang ihre Landsfrau Barbora Krejcikova (WTA 38) mit 7:5, 5:7, 6:3.

Ebenfalls in der Runde der letzten 8 steht Jessica Pegula. Die Weltnummer 4 behielt im rein US-amerikanischen-Duell mit Iva Jovic (WTA 16) mit 4:6, 6:3, 6:1 die Oberhand. Pegula misst sich im Viertelfinal entweder mit Belinda Bencic (SUI/WTA 11) oder Coco Gauff (USA/WTA 7).

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