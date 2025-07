Per E-Mail teilen

Legende: Musste an der Church Road ein enttäuschend frühes Aus hinnehmen Madison Keys. Imago/Shutterstock

Australian-Open-Siegerin Madison Keys (USA/WTA 8) bleibt in Wimbledon gegen Laura Siegemund (GER/WTA 104) chancenlos.

Naomi Osaka (JPN/WTA 53) muss sich derweil gegen Anastasia Pawljutschenkowa (RUS/WTA 50) nach Satzführung noch geschlagen geben.

Mit Madison Keys ist im Frauen-Tableau in Wimbledon in der 3. Runde bereits die 6. Top-10-Spielerin gescheitert. Die 30-Jährige zog gegen Aussenseiterin Laura Siegemund (GER) mit 3:6, 3:6 den Kürzeren. Erst bei Matchball gegen sich konnte die Australian-Open-Championne erstmals in der Partie einen Punkt nach 2. Aufschlag gewinnen.

Kurz darauf stand der 6:3, 6:3-Erfolg der Weltnummer 104 aber fest. Die 37-jährige Siegemund verwertete nach 1:33 Stunden ihren 4. Matchball und trifft in ihrem Achtelfinal am Sonntag mit Solana Sierra (ARG/WTA 101) auf eine weitere Überraschungsfrau.

Ebenfalls ausgeschieden ist die ehemalige Weltnummer 1 Naomi Osaka. Die Japanerin musste sich Anastasia Pawljutschenkowa trotz starkem Start mit 6:3, 4:6, 4:6 geschlagen geben. In den Durchgängen 2 und 3 versagten der vierfachen Grand-Slam-Siegerin jeweils die Nerven, als sie bei 4:5 gegen den Satzverlust aufschlagen musste.

Wimbledon