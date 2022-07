Die Achtelfinals vom Montag

Simona Halep (ROU/WTA 18) s. Paula Badosa (ESP/WTA 4) 6:1, 6:2

Amanda Anisimova (USA/WTA 25) s. Harmony Tan (FRA/WTA 115) 6:2, 6:3

Jelena Rybakina (KAZ/WTA 23) s. Petra Martic (CRO/WTA 80) 7:5, 6:3

Ajla Tomljanovic (AUS/WTA 44) s. Alizé Cornet (FRA/WTA 37) 4:6, 6:4, 6:3

In nur gerade einer Stunde preschte Simona Halep im «All England Club» in den Viertelfinal vor und bleibt im Turnier ohne Satzverlust. Der zuvor im Turnier eigentlich stark aufspielenden Weltnummer 4 Paula Badosa blieb nur das Staunen, insgesamt gewann sie 3 Games gegen die bärenstarke Rumänin. Den 1. Satz holte sich Halep (WTA 18) dank 3 Breaks nacheinander in nur 23 Minuten, im 2. Durchgang bedeutete das 4:2 die Vorentscheidung zugunsten der letzten verbliebenen früheren Wimbledon-Siegerin (2019). Halep hat damit in ihrer Karriere zum 40. Mal eine Top-10-Spielerin bezwungen.

Lauf von Tan vorbei

Am Mittwoch trifft Halep nun auf Amanda Anisimova (USA), die den Lauf der Französin Harmony Tan beendete. Die 20-jährige Anisimova setzte sich dank wuchtigem Grundlinien-Tennis gegen die Williams-Bezwingerin 6:2, 6:3 durch und spielt erstmals in Wimbledon um den Halbfinal-Einzug.

Ebenfalls unter den letzten 8 steht Elena Rybakina, die dank einem 7:5, 6:3-Sieg gegen Petra Martic wie Anisimova erstmals einen Wimbledon-Viertelfinal erreicht hat. Die Kasachin siegte auch dank 26 Winnern (bei 17 unerzwungenen Fehlern) souverän und hat weiterhin noch keinen Satz abgegeben an diesem Turnier.

Tomljanovic trotzt den Statistiken

Am längsten auf dem Platz stand am Montag bei den Frauen Rybakinas nächste Gegnerin Ajla Tomljanovic. In über zweieinhalb Stunden rang die Australierin Alizé Cornet in 3 Sätzen nieder. Cornet hatte zuvor die Siegesserie der Weltranglistenersten Iga Swiatek beendet. In der eng umkämpften Partie gelang Tomljanovic der Sieg trotz weniger Winner (26 gegenüber 30) und mehr unerzwungener Fehler (34/32). «Ich habe nicht mehr daran geglaubt, dass ich es schaffen würde», gab die 29-Jährige nach der Partie zu.

