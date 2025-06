Per E-Mail teilen

Legende: Muss bereits wieder die Taschen packen Ons Jabeur. Hannah Peters/Getty Images

Ons Jabeur muss in der 1. Runde von Wimbledon gegen Viktoriya Tomova beim Stand von 6:7, 0:2 verletzungsbedingt aufgeben.

Weltnummer 1 Aryna Sabalenka schlägt Qualifikantin Carson Branstine.

2022 und 2023 stand Ons Jabeur (WTA 59) in Wimbledon noch im Final, wo sie zweimal verlor. 2025 verlässt die Tunesierin London mit einem weniger guten Gefühl: In der 1. Runde gegen die Bulgarin Viktoriya Tomova (WTA 111) musste die zuletzt von Verletzungen geplagte 30-Jährige beim Stand von 6:7 (5:7), 0:2 nach 85 Minuten aufgeben. Schon im 1. Durchgang hatte sich Jabeur behandeln lassen müssen und war unter ihrem Handtuch in Tränen ausgebrochen.

Kaum Mühe bekundete Aryna Sabalenka zum Auftakt. Die Nummer 1 der Welt bezwang im Glutofen von Court 1 die kanadische Qualifikantin Carson Branstine (WTA 194) 6:1, 7:5. Sabalenka startete gewohnt gnadenlos und führte nach wenigen Minuten 5:0. Danach tat sie sich zwar etwas schwerer, gewann am Ende aber dennoch klar 6:1, 7:5.