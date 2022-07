Tatjana Maria steht in Wimbledon nach einem Krimi gegen Jule Niemeier im Halbfinal. Ons Jabeur steigert sich pünktlich.

Die Viertelfinals vom Dienstag

Tatjana Maria (GER/WTA 103) s. Jule Niemeier (GER/WTA 97) 4:6, 6:2, 7:5

Ons Jabeur (TUN/WTA 2) s. Marie Bouzkova (CZE/WTA 66) 3:6, 6:1, 6:1

Das deutsche Viertelfinal-Duell im «All England Club» ging an Tatjana Maria. Die 34-jährige zweifache Mutter setzte sich gegen die 12 Jahre jüngere Jule Niemeier in 3 Sätzen durch. Im Entscheidungsdurchgang lag Niemeier noch mit 3:2 und Break vorne, blieb aber zu passiv und musste nach einem leichten Volleyfehler das 4:4 hinnehmen. Maria nahm den Schwung mit und sorgte wenig später für die Entscheidung.

«Ich habe überall Gänsehaut, wir haben Deutschland stolz gemacht», sagte Maria nach der anfangs nervösen und am Ende dramatischen Partie. Die Weltnummer 103 war bislang nie über die 3. Runde eines Grand-Slam-Turniers hinausgekommen. Niemeier spielte ihr 2. Majorturnier nach den French Open, in Paris hatte sie in ihrem Auftaktmatch verloren.

Maria nun gegen ihren «Barbecue-Buddy»

Im Halbfinal trifft Maria auf die an Position 3 gesetzte Ons Jabeur. Die Tunesierin benötigte gegen Marie Bouzkova aus Tschechien eine veritable Leistungssteigerung, ehe ihr 3-Satz-Sieg feststand. Bei der Favoritin passte im 1. Durchgang nämlich praktisch nichts zusammen, mit einer Fehler-Orgie schenkte sie Bouzkova den Satz.

00:38 Video Trotz Sturz: Bouzkova entscheidet «Netz-Spektakel» kniend für sich Aus Sport-Clip vom 05.07.2022. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden.

Wie verwandelt trat die arabische Vorreiterin im Tennissport dann in den folgenden 2 Sätzen auf: Sie senkte ihre Fehlerquote drastisch und gestand ihrer Gegnerin nur noch 2 Games zu. Jabeur steht damit zum ersten Mal in einem Halbfinal auf Grand-Slam-Stufe. Auf ihre nächste Gegnerin freut sie sich speziell: «Sie ist mein ‹Barbecue-Buddy› – und ein grosses Vorbild!»