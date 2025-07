Per E-Mail teilen

Legende: Ballt die Faust Aryna Sabalenka. Keystone/Alastair Grant

Aryna Sabalenka (BLR/WTA 1) hält sich in Wimbledon schadlos und zieht in den Viertelfinal ein.

Dort wartet etwas überraschend die bereits 37-jährige Laura Siegemund (GER/WTA 104).

Wie bereits in ihren vorangegangenen drei Partien an der Church Road musste Aryna Sabalenka auch gegen die Belgierin Elise Mertens (WTA 23) einen Long-Set bestreiten – und entschied diesen erneut für sich. Das Nervenkostüm scheint bei der belarussischen Weltnummer 1 also zu stimmen. Insgesamt bestach sie mit 36 Winnern bei nur 18 unerzwungenen Fehlern. Nach gut eineinhalb Stunden war ihr 6:4, 7:6 (7:4)-Sieg perfekt.

In der nächsten Runde trifft Sabalenka auf Laura Siegemund. Die Deutsche hat ihren sensationellen Lauf in Wimbledon fortgesetzt und erstmals in ihrer Karriere den Einzel-Viertelfinal beim Rasen-Klassiker erreicht. Die 37-Jährige setzte sich gegen die 16 Jahre jüngere Solana Sierra (WTA 101) aus Argentinien mit einer abgeklärten Leistung 6:3, 6:2 durch. Dabei liess sich Siegemund auch von zwei längeren Unterbrechungen wegen eines Gewitters mit reichlich Regen nicht aus dem Konzept bringen.

