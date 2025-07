French-Open-Finalistin Aryna Sabalenka (WTA 1) steht in Wimbledon nach einem Zweisatzsieg gegen die Tschechin Marie Bouzkova (WTA 48) in der 3. Runde.

Dort wartet Lokalmatadorin Emma Raducanu (WTA 40), die Marketa Vondrousova (CZE/WTA 73) bezwingt.

Ausgeschieden ist derweil Vorjahresfinalistin Jasmine Paolini (WTA 5).

Nach ihrem ungefährdeten Startsieg musste Aryna Sabalenka in ihrem Zweitrundenmatch gegen Marie Bouzkova etwas länger ran. Die als Nummer 48 geführte Tschechin leistete vor allem im ersten Durchgang viel Gegenwehr und erzwang ein Tiebreak, in welchem die Belarussin letztlich doch die Oberhand behielt. Im zweiten Satz gelang Sabalenka das entscheidende Break zum zwischenzeitlichen 3:2. Sie entschied den Match nach 1:35 Stunden mit 7:6 (7:4), 6:4 für sich.

Die nächste Gegnerin der Weltnummer 1 heisst Emma Raducanu. Die Britin wies die Tschechin Marketa Vondrousova, ihres Zeichens Wimbledon-Champion von 2023, in 1:22 Stunden mit 6:3, 6:3 in die Schranken. Bereits 2021 hatte Raducanu Vondrousova in der zweiten Runde bezwungen.

Favoritinnensterben geht weiter

Mit Jasmine Paolini hat es eine weitere Topspielerin erwischt. Die letztjährige Finalistin an den French Open sowie in Wimbledon verlor überraschend gegen die Russin Kamilla Rachimova (WTA 80) mit 6:4, 4:6, 4:6. Damit sind nach drei Turniertagen bereits fünf der besten zehn Spielerinnen der Welt ausgeschieden. Im aktuellen Jahr läuft es der Italienerin an Grand-Slam-Turnieren überhaupt nicht. In Melbourne schied sie in Runde drei, in Paris im Achtelfinal aus.

Wimbledon