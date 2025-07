Aryna Sabalenka (BLR/WTA 1) behält in Wimbledon in einer nervenaufreibenden 3. Runde gegen Emma Raducanu (GBR/WTA 40) die Oberhand.

Australian-Open-Siegerin Madison Keys (USA/WTA 8) bleibt gegen Laura Siegemund (GER/WTA 104) überraschend chancenlos.

Naomi Osaka (JPN/WTA 53) muss sich derweil gegen Anastasia Pawljutschenkowa (RUS/WTA 50) nach Satzführung noch geschlagen geben.

Nach exakt 2 Stunden konnte sich Aryna Sabalenka über ihren 3. Achtelfinal-Einzug in Wimbledon freuen. Doch der geballten Faust war ein wahrlich hartes Stück Arbeit vorhergegangen. Emma Raducanu forderte die Weltnummer 1 bis aufs Äusserste.

Im Startsatz legte die Lokalmatadorin los wie die Feuerwehr und ging mit 4:2 in Führung. Doch nach einem ersten Zwischentief sah sich die US-Open-Siegerin von 2021 beim Stand von 4:5 plötzlich mit einem Satzball konfrontiert. Diesen wehrte sie dank einem Ass aber ab – genauso wie 6 weitere im selben Game.

Wildes Hin und Her in beiden Sätzen

Raducanu nahm den Schwung danach gleich mit und konnte dank einem Break beim Stand von 6:5 gar zum Satz aufschlagen. Sabalenka kam allerdings nochmals zurück und rettete sich ins Tiebreak. Dort vergab dann die Britin ihrerseits einen Satzball, bevor die Weltnummer 1 im 8. Anlauf den Durchgang doch noch eintüten konnte.

Wer gedacht hatte, dass der Widerstand der Einheimischen damit gebrochen war, sah sich getäuscht. Angetrieben vom frenetischen Publikum erspielte sich die 22-Jährige im 2. Durchgang eine 4:1-Führung und kam gar zu einem Breakball zum möglichen 5:1. Doch nach dem Vergeben dieser Chance brach Raducanu endgültig ein.

In Windeseile holte sich die Belarussin die nächsten 5 Games und zog doch noch in den Achtelfinal ein. Dort trifft die Topfavoritin auf die Wimbledon-Krone am Sonntag auf Elise Mertens (BEL/WTA 23), die sich in ihrem Drittrundenduell leicht überraschend mit 6:1, 7:6 (7:4) gegen die zweifache Halbfinalistin Elina Switolina (UKR/WTA 13) behauptet hat.

Gebrauchter Tag für Keys

Mit Madison Keys ist im Frauen-Tableau in Wimbledon in der 3. Runde bereits die 6. Top-10-Spielerin gescheitert. Die 30-Jährige zog gegen Aussenseiterin Laura Siegemund (GER) mit 3:6, 3:6 den Kürzeren. Erst bei Matchball gegen sich konnte die Australian-Open-Championne erstmals in der Partie einen Punkt nach 2. Aufschlag gewinnen.

Kurz darauf stand der 6:3, 6:3-Erfolg der Weltnummer 104 aber fest. Die 37-jährige Siegemund verwertete nach 1:33 Stunden ihren 4. Matchball und trifft in ihrem Achtelfinal am Sonntag mit Solana Sierra (ARG/WTA 101) auf eine weitere Überraschungsfrau.

Osaka unterliegt Pawljutschenkowa

Ebenfalls ausgeschieden ist die ehemalige Weltnummer 1 Naomi Osaka. Die Japanerin musste sich Anastasia Pawljutschenkowa trotz starkem Start mit 6:3, 4:6, 4:6 geschlagen geben. In den Durchgängen 2 und 3 versagten der vierfachen Grand-Slam-Siegerin jeweils die Nerven, als sie bei 4:5 gegen den Satzverlust aufschlagen musste.

