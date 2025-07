Schnelles Out von Pegula – Krejcikova schafft Wende

Legende: Fand kein Rezept gegen ihre Gegnerin Jessica Pegula. Keystone/EPA/NEIL HALL

Jessica Pegula (USA/WTA 3) muss nach einem 2:6, 3:6 gegen Elisabetta Cocciaretto (ITA/WTA 116) schon die Heimreise antreten.

Mit der Chinesin Qinwen Zheng (WTA 6) hat es am Dienstag eine zweite Top-10-Spielerin erwischt.

Titelverteidigerin Barbora Krejcikova wendet das Aus nach Stotter-Start noch ab.

Das war ein kurzer Auftritt der zurzeit drittbesten Tennisspielerin der Welt: Nach nicht einmal einer Stunde verliess Jessica Pegula den Court Nr. 2 als klare Verliererin. Der aufsässigen Weltnummer 116 Elisabetta Cocciaretto (ITA) hatte sie bei der 2:6, 3:6-Niederlage nicht viel entgegenzusetzen. Dabei war Pegula mit viel Selbstvertrauen nach Wimbledon gereist – vor wenigen Tagen hatte sie das WTA-500-Turnier in Bad Homburg gegen Iga Swiatek (POL/WTA 4) gewonnen.

Auch die Weltnummer 6 Qinwen Zheng ist in der 1. Runde gescheitert. Die chinesische Olympiasiegerin unterlag der Doppelspezialistin Katerina Siniakova (WTA 81/CZE) mit 5:7, 6:4, 1:6. Es ist Zhengs dritte Erstrunden-Niederlage an der Church Road in Folge.

Die Tschechin Barbora Krejcikova (WTA 16) hat das dritte Erstrunden-Aus einer Titelverteidigerin in Wimbledon in der Open Era dank einer Leistungssteigerung abgewendet. In ihrem Auftaktmatch gegen Alexandra Eala (WTA 56) von den Philippinen hatte die 29-Jährige zu Beginn grosse Probleme, siegte aber noch mit 3:6, 6:2, 6:1. 2024 hatte es Vorjahressiegerin Marketa Vondrousova bei erster Gelegenheit erwischt, Steffi Graf scheiterte 1994 als Titelverteidigerin.

