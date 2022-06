Die Top-10-Spielerinnen

(GRE/WTA 5) s. Zoe Hives (AUS/WTA 571) 6:1, 6:4 Paula Badosa (ESP/WTA 4) s. Louisa Chirico (USA/WTA 236) 6:2, 6:1

Die Weltnummer 1 Iga Swiatek ist in Wimbledon mit einem lockeren Zweisatzsieg ins Turnier gestartet. Die Polin, die 2018 an der Church Road das Juniorinnen-Turnier gewonnen hatte, gab gegen die kroatische Qualifikantin Jana Fett bloss 3 Games ab. Für die French-Open-Siegerin ist es bereits der 36. Sieg de suite auf der Tour. Swiatek hatte nach den anstrengenden letzten Monaten gänzlich auf Rasen-Vorbereitungs-Wettkämpfe verzichtet. Bei den Profis ist sie erst zum 3. Mal in Wimbledon dabei.

Nach einem furiosen Startsatz, der lediglich 25 Minuten dauerte, liess es Maria Sakkari in ihrer Erstrundenpartie etwas gemächlicher angehen. Und so konnte ihre Gegnerin Zoe Hives, notabene die Nummer 571 der Welt, ihr Können unter Beweis stellen. Im 2. Satz zeigte die US-Amerikanerin eine ansehnliche Leistung, nahm der griechischen Weltnummer 5 gar den Service zum 1:2 ab. Am Ende setzte sich Sakkari aber standesgemäss in zwei Sätzen durch. Der Match zwischen Sakkari und Hives hatte vom Montag auf den Dienstag geschoben werden müssen.