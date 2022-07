Die Viertelfinals vom Dienstag

Tatjana Maria (GER/WTA 103) s. Jule Niemeier (GER/WTA 97) 4:6, 6:2, 7:5

Das deutsche Viertelfinal-Duell im «All England Club» ging an Tatjana Maria. Die 34-jährige zweifache Mutter setzte sich gegen die 12 Jahre jüngere Jule Niemeier in 3 Sätzen durch. Im Entscheidungsdurchgang lag Niemeier noch mit 3:2 und Break vorne, blieb aber zu passiv und musste nach einem leichten Volleyfehler das 4:4 hinnehmen. Maria nahm den Schwung mit und sorgte wenig später für die Entscheidung. «Ich habe überall Gänsehaut, wir haben Deutschland stolz gemacht», sagte Maria nach der anfangs nervösen und am Ende dramatischen Partie.

Die Weltnummer 103 war bislang nie über die 3. Runde eines Grand-Slam-Turniers hinausgekommen. Niemeier spielte ihr 2. Majorturnier nach den French Open, in Paris hatte sie in ihrem Auftaktmatch verloren. In der nächsten Runde trifft Maria auf die an Position 3 gesetzte Tunesierin Ons Jabeur oder Marie Bouzkova aus Tschechien (live auf SRF zwei).