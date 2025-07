21. Sieg in Serie für Alcaraz – Fritz nach Umweg im Achtelfinal

Carlos Alcaraz (ESP/ATP 2) bezwingt Jan-Lennard Struff (GER/ATP 125) in der 3. Runde von Wimbledon mit 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.

Auch Taylor Fritz (USA/ATP 5) steht dank einem 4-Satz-Erfolg gegen Alejandro Davidovich Fokina (ESP/ATP 27) im Achtelfinal.

Ben Shelton (USA/ATP 10) schlägt Rinky Hijikata (AUS/ATP 87) in einem Match über zwei Tage mit 6:2, 7:5, 6:4.

Carlos Alcaraz hat auch die 3. Hürde auf dem Weg zu seinem 3. Wimbledon-Triumph in Folge gemeistert. Gegen Jan-Lennard Struff legte die Weltnummer 2 einen Blitzstart hin und führte schnell mit 6:1 und Break im 2. Satz. Doch von da an steigerte sich der deutsche Aussenseiter markant und gestaltete die Partie in der Folge ausgeglichen.

Dank einem 6:3 schaffte der 35-Jährige den Satzausgleich. In den Durchgängen 3 und 4 behielt Alcaraz mit je einem Break aber knapp die Oberhand und feierte nach 2:25 Stunden seinen 21. Sieg in Serie. Im Achtelfinal trifft der fünffache Grand-Slam-Champion auf Andrej Rublew (RUS/ATP 14), der sich in seinem Drittrundenspiel in 3 Sätzen gegen den französischen Rasenspezialisten Adrian Mannarino (ATP 123) durchsetzte.

Legende: Steht zum 4. Mal in Serie im Achtelfinal von Wimbledon Carlos Alcaraz. Imago/UPI Photo

Fritz muss einen Umweg einlegen

Nach seinen 5-Satz-Krimis in den ersten beiden Runden schien Taylor Fritz im Sechzehntelfinal auf bestem Weg zu einem souveränen Sieg. Doch als der US-Amerikaner bereits mit 6:4, 6:3, 5:2 führte, drehte sein Kontrahent mit dem Rücken zur Wand nochmals auf. Alejandro Davidovich Fokina wendete das Aus in extremis ab, rettete sich ins Tiebreak und entschied dieses mit 7:5 für sich.

Im 4. Durchgang war die Luft beim Spanier dann aber draussen. Fritz machte kurzen Prozess und zog nach 3:12 Stunden mit 6:4, 6:3, 6:7 (5:7), 6:1 in den Achtelfinal ein. Dort trifft die Weltnummer 5 auf Jordan Thompson (AUS/ATP 44), der Luciano Darderi (ITA/ATP 59) in 4 Sätzen eliminierte und zum dritten Mal den Sprung in die 4. Runde eines Major-Turniers schaffte.

Grosses Comeback von Chatschanow

Das spannendste Duell des Tages lieferten sich derweil Karen Chatschanow (RUS/ATP 20) und Nuno Borges (POR/ATP 37). Der 29-jährige Russe setzte sich dabei nach 3:48 nervenaufreibendem Stunden letztlich mit 7:6 (8:6), 4:6, 4:6, 6:3, 7:6 (10:8) durch. Im Entscheidungssatz vergab der Portugiese dabei eine 5:2-Führung.

Im Achtelfinal trifft Chatschanow, der bereits in der 2. Runde gegen Shintaro Mochizuki einen 1:2-Satzrückstand wettgemacht hatte, auf den überraschenden Polen Kamil Majchrzak (ATP 109).

Shelton reichen 4 Aufschläge

Kaum betrat Ben Shelton den Rasen in Wimbledon, war sein Arbeitstag schon wieder vorbei. Der 22-Jährige stand bei der Fortsetzung seines Zweitrundenduells mit dem Australier Rinky Hijikata am Freitagnachmittag für lediglich 70 Sekunden und vier Punkte auf dem Platz – die Partie war am Donnerstagabend beim Stand von 6:2, 7:5, 5:4 und Aufschlag Shelton wegen Dunkelheit zum Unmut der Weltnummer 10 abgebrochen worden.

Am Freitag servierte Shelton die Partie dann mit drei Assen und einem Aufschlag-Winner nach Hause – das Aufwärmen hatte mit rund fünf Minuten deutlich länger gedauert.

Nach dem verwandelten Matchball liess sich Shelton auf dem Platz feiern. «Ich habe einen ersten Aufschlag verschlagen. Es gibt noch Luft nach oben», scherzte Shelton, fügte aber ernst hinzu: «Ich bin froh, in der dritten Runde zu sein.» Dort trifft der Linkshänder auf den ungarischen Lucky Loser Marton Fucsovics (ATP 105), der sich gegen Gaël Monfils (FRA/ATP 48) wie schon in der 1. Runde in 5 Sätzen durchsetzte.

Wimbledon