Novak Djokovic (ATP 6) bekundet in Wimbledon mit Daniel Evans (GBR/ATP 154) keine Probleme und siegt locker in drei Sätzen.

Der Deutsche Jan-Lennard Struff (ATP 125) überrascht und verdient sich in der 3. Runde ein Duell mit Carlos Alcaraz.

Novak Djokovic hat in Wimbledon die dritte Runde erreicht und damit die Jagd auf seinen 25. Grand-Slam-Titel fortgeführt. Der Serbe behielt gegen den Briten Daniel Evans stets die Oberhand und siegte mit 6:3, 6:2, 6:0. Es war das Duell zweier sehr erfahrener Spieler: Djokovic ist 38-jährig, Evans nur drei Jahre jünger.

Djokovic brauchte für seinen Sieg letztlich weniger als zwei Stunden und steht in Wimbledon zum 19. Mal in der 3. Runde – ein Rekord, den er sich bisher mit Roger Federer teilte. Bei der Anzahl Titeln ist ihm der Schweizer (mit 8) aber einen voraus.

Eine Überraschung gelang Jan-Lennard Struff. Der Deutsche besiegte am Donnerstag den an Position 25 gesetzten Kanadier Félix Auger-Aliassime mit 3:6, 7:6 (11:9), 6:3, 6:4 und zog hochverdient in die dritte Runde ein. In der nächsten Runde wartet nochmals ein Hammer-Gegner: Titelverteidiger und Weltnummer 2 Carlos Alcaraz.

Angst bereitet Struff diese Aufgabe nicht: «Ich bin sehr glücklich. Jetzt Alcaraz, geil», sagte Struff, die «Let's Go Struffi"-Rufe von den deutschen Fans waren da gerade verhallt: «Eine super Unterstützung heute. Es war eine geile Atmosphäre.»

Wimbledon