Novak Djokovic (ATP 6) bekundet in Wimbledon mit Daniel Evans (GBR/ATP 154) keine Probleme und siegt locker in drei Sätzen.

Auch die Weltnummer 1 Jannik Sinner bleibt gegen Aleksander Vukic (ATP 93) ohne Satzverlust.

Der Deutsche Jan-Lennard Struff (ATP 125) überrascht und verdient sich in der 3. Runde ein Duell mit Carlos Alcaraz.

Lokalmatador Jack Draper (ATP 4) wird in vier Sätzen von Oldie Marin Cilic (ATP 83) ausgeschaltet.

Novak Djokovic hat in Wimbledon die dritte Runde erreicht und damit die Jagd auf seinen 25. Grand-Slam-Titel fortgeführt. Der Serbe behielt gegen den Briten Daniel Evans stets die Oberhand und siegte mit 6:3, 6:2, 6:0. Es war das Duell zweier sehr erfahrener Spieler: Djokovic ist 38-jährig, Evans nur drei Jahre jünger.

Djokovic brauchte für seinen Sieg letztlich weniger als zwei Stunden und steht in Wimbledon zum 19. Mal in der 3. Runde – ein Rekord, den er sich bisher mit Roger Federer teilte. Bei der Anzahl Titeln ist ihm der Schweizer (mit 8) aber einen voraus.

Jannik Sinner hinterliess auch bei seinem zweiten Auftritt an der Church Road einen bestechenden Eindruck. Der Südtiroler blieb gegen den Australier Aleksander Vukic (ATP 93) erneut ohne Satzverlust und gewann locker mit 6:1, 6:1, 6:3. Die Weltnummer 1 musste sich nur gegen Ende der Partie etwas in Geduld üben. Erst den 6. Matchball konnte er bei eigenem Aufschlag verwandeln.

Struff überrascht

Eine Überraschung gelang Jan-Lennard Struff. Der Deutsche besiegte am Donnerstag den an Position 25 gesetzten Kanadier Félix Auger-Aliassime mit 3:6, 7:6 (11:9), 6:3, 6:4 und zog hochverdient in die dritte Runde ein. In der nächsten Runde wartet nochmals ein Hammer-Gegner: Titelverteidiger und Weltnummer 2 Carlos Alcaraz.

Angst bereitet Struff diese Aufgabe nicht: «Ich bin sehr glücklich. Jetzt Alcaraz, geil», sagte Struff, die «Let's Go Struffi"-Rufe von den deutschen Fans waren da gerade verhallt: «Eine super Unterstützung heute. Es war eine geile Atmosphäre.»

Draper scheitert

Auf Jack Draper ruhten in Wimbledon die grössten Hoffnungen auf den ersten britischen Turniersieg seit 2016. Doch für die Weltnummer 4 ist das Turnier an der Church Road wie schon im Vorjahr bereits in der 2. Runde zu Ende. Gegen den kroatischen Oldie Marin Cilic (ATP 83) unterlag Draper nach 2:40 Stunden mit 4:6, 3:6, 6:1, 4:6.

Wimbledon