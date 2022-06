Die Top-10-Spieler

Rafael Nadal hat seine Grand-Slam-Matchbilanz 2022 auf 15:0 geschraubt. Der Sieger der Australian Open und der French Open feierte in der 1. Runde von Wimbledon einen Viersatz-Erfolg gegen den Argentinier Francisco Cerundolo. Der Spanier war auf gutem Weg, ohne Satzverlust in die 2. Runde einzuziehen, führte er doch auch im 3. Umgang zunächst mit Break. Doch Cerundolo erwies sich als zäher Widersacher. Dem Argentinier gelang zunächst das Rebreak und später nahm er Nadal den Service ein weiteres Mal ab. Im 4. Umgang lag Cerundolo mit 3:1 vorne und besass total 4 Chancen zum Doppelbreak. Doch Nadal zog den Kopf aus der Schlinge und holte sich 5 der letzten 6 Games.

Cressy sorgt für die nächste Überraschung

Nachdem Hubert Hurkacz (POL/ATP 10) bereits am Montag in der 1. Runde ausgeschieden war, erwischte es mit Félix Auger-Aliassime einen weiteren Top-10-Spieler. In einem dramatischen Spiel über 4 Sätze musste sich der 21-jährige Kanadier überraschend dem US-amerikanischen Underdog Maxime Cressy beugen. 3 Umgänge gingen ins Tie-Break, entsprechend lange dauerte die Begegnung: 4 Stunden und 10 Minuten standen sich die beiden auf dem «heiligen Rasen» gegenüber.

Kyrgios kann es nicht lassen

Langweilig wird es mit Nick Kyrgios nie. Das australische «Enfant terrible» (ATP 40) kämpfte sich in der 1. Runde zu einem Fünfsatz-Sieg gegen den Briten Paul Jubb (ATP 279) und legte sich dabei mit Zuschauern und Linienrichtern an. Bei letzteren monierte er deren Alter und das deshalb nicht mehr genügende Augenlicht, von ersteren fühlte er sich durch Zwischenrufe nicht respektiert. Nach der Partie spuckte Kyrgios in Richtung der aus seiner Sicht fehlbaren Zuschauern. Bei der Medienkonferenz klagte er dann über den Sittenverfall in den sozialen Medien, der ins richtige Leben übergeschwappt sei. Dabei gönnte er sich genüsslich eine Portion Sushi.