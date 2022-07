Die Achtelfinals vom Sonntag

Carlos Alcaraz (ESP/ATP 7) u. Jannik Sinner (ITA/ATP 13) 1:6, 4:6, 7:6 (10:8), 3:6

(ITA/ATP 13) 1:6, 4:6, 7:6 (10:8), 3:6 Novak Djokovic (SRB/ATP 3) s. Tim van Rijthoven (NED/ATP 104) 6:2, 4:6, 6:1, 6:2

(SRB/ATP 3) s. Tim van Rijthoven (NED/ATP 104) 6:2, 4:6, 6:1, 6:2 Frances Tiafoe (USA/ATP 28) u. David Goffin (BEL/ATP 58) 6:7 (3:7), 7:5, 7:5, 4:6, 5:7

(BEL/ATP 58) 6:7 (3:7), 7:5, 7:5, 4:6, 5:7 Cameron Norrie (GBR/ATP 12) s. Tommy Paul (USA/ATP 32) 6:4, 7:5, 6.4

Es ist nicht lange her, da hatte Jannik Sinner noch keinen einzigen Rasen-Match in seiner Karriere gewonnen. Nach 7 Tagen Wimbledon bei der Austragung 2022 steht seine Matchbilanz auf der grünen Unterlage bei 4:4. Nach Stan Wawrinka, Mikael Ymer und John Isner bezwang der Südtiroler am Sonntag auf dem Centre Court im mit Spannung erwarteten Duell der Jungstars Carlos Alcaraz im Achtelfinal in 4 Sätzen. Vor allem in den ersten beiden Durchgängen zeigte der 20-Jährige einen ganz starken Auftritt. Zwar liess die Nummer 13 der Welt im Tiebreak des 3. Durchgangs 2 Matchbälle liegen – 1 Stunde später machte er es bei eigenem Aufschlag besser und nutzte seine 6. Möglichkeit zum Sieg.

Van Rijthoven fordert Djokovic nur zu Beginn

Der Italiener wird es im Viertelfinal mit Novak Djokovic zu tun bekommen. Der an Nummer 1 gesetzte Serbe löste das auf dem Papier glasklare Duell mit Tim van Rijthoven letztlich ohne Mühe. Der Niederländer, der in s'Hertogenbosch völlig überraschend als Wildcard-Inhaber das Turnier gewinnen konnte und daraufhin auch in Wimbledon einen Sonderstartplatz erhalten hatte, forderte Djokovic vor allem in den ersten beiden Sätzen alles ab. Nach dem Satzausgleich schlichen sich aber immer mehr Fehler ins Spiel des 25-Jährigen. In den letzten beiden Durchgängen, die nur noch 67 Minuten dauerten, gab der Favorit bloss noch 3 Games ab.

Zurück auf der grossen Bühne ist auch David Goffin. Nachdem die letzte Saison des Belgiers von Verletzungen geprägt gewesen war und er Wimbledon verpasst hatte, bezwang er am Sonntag Frances Tiafoe nach 4:36 Stunden in einem 5-Sätzer – und schaffte es damit so weit wie bei seiner letzten Teilnahme an der Church Road 2019. Tiafoe auf der anderen Seite war ab Spielmitte körperlich nicht mehr auf der Höhe. Nach dem gewonnenen 3. Durchgang liess er sich medizinisch behandeln und erhielt eine Tablette. Danach gewann er keinen Satz mehr.

Mit Cameron Norrie steht erstmals seit 5 Jahren wieder ein Brite unter den letzten 8 im Männer-Tableau. Der 26-Jährige gab gegen Tommy Paul nur einmal seinen Aufschlag ab und qualifizierte sich souverän für die Viertelfinals. Obwohl Norrie im Mai die Top Ten knackte, ist es das erste Mal, dass er sich bei einem Grand-Slam-Turnier so weit vorspielen konnte.