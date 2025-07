Legende: Auf einer Mission Jannik Sinner zeigt sich an der Church Road bislang bestechend. Keystone/Tolgas Akmen

Jannik Sinner (ITA/ATP 1) rauscht weiter durchs Wimbledon-Tableau und lässt bei seinem 3. Auftritt Pedro Martinez (ESP/ATP 52) keine Chance.

Es war eine erneute Machtdemonstration: Genau wie in seinem Zweitrundenspiel gab Jannik Sinner in der 3. Wimbledon-Runde gegen Pedro Martinez nur 5 Games ab. 46 Winner drosch der Italiener seinem leicht angeschlagenen Gegenüber in den knapp 2 Stunden um die Ohren, am Ende siegte er 6:1, 6:3, 6:1.

Martinez schlug in der gesamten Partie auffällig langsam auf, bereits im 1. Satz hatte er sich beim Stand von 0:5 an der Schulter behandeln lassen. Sinner ist weiter ohne Satzverlust unterwegs. Im Achtelfinal trifft die Weltnummer 1 auf den Routinier Grigor Dimitrov (BUL/ATP 21), der beim 6:3, 6:4, 7:6 (7:0) gegen Sebastian Ofner (AUT/ATP 165) keine Probleme bekundete.

Wimbledon