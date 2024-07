Per E-Mail teilen

Legende: Die Schulter hält nicht Aryna Sabalenka. Keystone/AP/John Walton

Für Aryna Sabalenka (BLR) ist das Turnier aufgrund einer Schulterverletzung vorbei, bevor es überhaupt begonnen hat.

Die an Nummer 2 gesetzte Coco Gauff (USA) feiert einen Start nach Mass.

Naomi Osaka (JPN) glückt das Wimbledon-Combeack nach 5 Jahren.

Die Australian-Open-Siegerin und Weltnummer 3 Aryna Sabalenka kann wegen einer Schulterverletzung in Wimbledon nicht antreten. Nach einem letzten Versuch im Training musste sie am Montagnachmittag das Handtuch werfen. Sie hätte wenig später gegen die US-Amerikanerin Emina Bektas zu ihrer 1. Runde antreten sollen.

Ganz überraschend kommt der Entscheid nicht. Die Belarussin, die im letzten Jahr in Wimbledon zum 2. Mal den Halbfinal erreicht hatte, liess bereits am Wochenende durchblicken, dass es schwierig sein würde, rechtzeitig fit zu werden.

Gauff ohne Probleme

Mitfavoritin Coco Gauff ist derweil problemlos ins Turnier gestartet. Die an Nummer 2 gesetzte Amerikanerin machte mit ihrer Landsfrau Caroline Dolehide (WTA 51) kurzen Prozess und siegte mit 6:1, 6:2. In der 2. Runde trifft US-Open-Siegerin Gauff auf die rumänische Qualifikantin Anca Todoni (WTA 142).

Erfolgreiche Rückkehr Osakas

Naomi Osaka (WTA 113) gelang der Start in ihr 1. Wimbledon-Turnier seit 2019. Die Japanerin setzte sich in einer engen Partie mit 6:1, 1:6, 6:4 gegen Diane Parry (WTA 53) aus Frankreich durch. «Ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich das Spiel genossen habe. Aber mein Herz raste», sagte die erleichterte Osaka nach der Partie. Ihren Sieg widmete sie ihrer Tochter Shai, die am Dienstag ihren einjährigen Geburtstag feiert.

