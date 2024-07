Djokovic mit dem Comeback nach Mass – Rublews Out mit viel Frust

Novak Djokovic erreicht in Wimbledon beim Comeback gegen den Qualifikanten Vit Kopriva ohne Satzverlust die 2. Runde.

Auch Alexander Zverev bleibt bei seinem Auftakt an der Church Road gegen Roberto Carballes Baena unangetastet.

Vorbei ist das Turnier hingegen bereits für Andrej Rublew, der seinem Frust bei der Niederlage gegen die Weltnummer 122 freien Lauf lässt.

Novak Djokovic (ATP 2) werde Wimbledon wohl verpassen, war noch vor wenigen Wochen vermutet worden. Doch nur 28 Tage nach seiner Meniskusoperation stand der Serbe wieder auf dem Court. Und dort wies einzig eine Bandage auf Knieprobleme hin. Djokovic dominierte das Geschehen auf dem Centre Court nach Belieben und besiegte den Tschechen Vit Kopriva (ATP 123) in drei Sätzen 6:1, 6:2, 6:2. Auch wenn dem 7-fachen Wimbledon-Champion noch etwas Vorsicht in den Bewegungen anzumerken war, musste er keinen einzigen Breakball abwehren und liess zu keinem Zeitpunkt am klaren Sieg zweifeln.

Bislang war das Major-Turnier an der Church Road nicht das liebste von Alexander Zverev (ATP 4). Zwei Achtelfinal-Einzüge sind bislang seine bescheidene Ausbeute. Der erste Schritt, dies zu ändern, glückte dem Deutschen. Er setzte sich souverän 6:2, 6:4, 6:2 gegen den Spanier Roberto Carballes Baena (ATP 64) durch. In allen drei Sätzen gelangen Zverev frühe Breaks.

Rublew verliert Match und Nerven

Andrej Rublew (ATP 6) muss hingegen bereits die Segel streichen. Der Russe, der dem argentinischen Qualifikanten Francisco Comesana, nur die Weltnummer 122, in vier Sätzen unterlag, machte aus seinem Herzen keine Mördergrube: Im dritten Durchgang malträtierte Rublew sein Bein nach verlorenem Punkt heftig mit dem Schläger.