Carlos Alcaraz steht in Wimbledon auch nach der 2. Runde ohne Satzverlust da.

Casper Ruud bleibt auf Rasen weiter glücklos. Die Weltnummer 8 scheitert an Altmeister Fabio Fognini.

Daniil Medwedew kriegt gegen Alexandre Muller noch rechtzeitig die Kurve.

Nach einer zwischenzeitlichen 5:2-Führung sah sich Carlos Alcaraz (ATP 3) im 1. Durchgang gegen Aleksandar Vukic (AUS/ATP 69) kurze Zeit später plötzlich mit einem 5:6-Rückstand konfrontiert. Der Spanier blieb jedoch ruhig, rettete sich mit einem Break in das Tiebreak und behielt dort mit 7:5 die Oberhand. Der umkämpfte 1. Satz war dann auch der Schlüssel zum letztlich ungefährdeten 7:6, 6:2, 6:2-Sieg.

In der 3. Runde wartet mit Frances Tiafoe (ATP 29) eine erste richtige Knacknuss auf Alcaraz. Der US-Amerikaner heizte das Duell mit dem French-Open-Champion nach seinem Erfolg über Borna Coric auch schon an: «Jetzt bist du dran!», meinte Tiafoe schmunzelnd.

Ruud und Rasen: Weiter keine Liebesgeschichte

Nicht alle Topspieler finden sich auf Rasen so schnell so gut zurecht wie Alcaraz. Das beweist das Beispiel von Casper Ruud (ATP 8). Der Norweger, seinerseits dreifacher Grand-Slam-Finalist, hat es in Wimbledon vor diesem Jahr in 4 Anläufen noch nie über die 2. Runde hinausgeschafft. Und dabei bleibt es auch 2024.

Ruud stellte gegen Fabio Fognini (ITA/ATP 94) zwar seine Kämpferqualitäten unter Beweis, holte er sich doch trotz 2:5-Rückstand und Matchball gegen sich den 3. Durchgang. Zur grossen Wende reichte es der Weltnummer 8 dann aber doch nicht. Beim 4. Matchball und nach 3:18 Stunden machte der inzwischen 37-jährige Fognini den Deckel auf den 6:4, 7:5, 6:7 (1:7), 6:3-Sieg drauf.

Medwedew schafft Wende

Ruud ist nach Andrej Rublew (ATP 6) der zweite Top-10-Spieler, der in Wimbledon die Segel streichen muss. Um den Verbleib im Turnier zittern musste kurzzeitig auch Daniil Medwedew (ATP 5). Der Russe geriet gegen den Franzosen Alexandre Muller (ATP 102) nach dem Verlust des Tiebreaks im 1. Umgang auch im 2. Satz mit 0:3 in Rücklage.

Beim Stand von 4:5 vergab der Aussenseiter eine Chance zur 2:0-Satzführung. Medwedew schaffte mit Ach und Krach den Satzausgleich und war fortan der bessere Spieler. Nach 3:30 Stunden war der 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:4, 7:5-Sieg des Favoriten in trockenen Tüchern.