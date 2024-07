Legende: Schrieb in Wimbledon Geschichte Lulu Sun. IMAGO/Action Plus

Die frühere Swiss-Tennis-Spielerin Lulu Sun (NZL/WTA 123) steht nach einem 2-Satz-Sieg gegen Lin Zhu (CHN/WTA 61) im Wimbledon-Achtelfinal.

Die in Genf aufgewachsene Lulu Sun (WTA 123) hat als erste Vertreterin Neuseelands die Achtelfinals in Wimbledon erreicht. Sie gewann in der dritten Runde gegen die Chinesin Lin Zhu (WTA 61) in zwei äusserst umkämpften Sätzen, die beide im Tiebreak entschieden werden mussten. In der zweiten Kurzentscheidung wehrte die 23-Jährige beim Stand von 4:6 zwei Bälle zum Satzausgleich ab. Mit vier Punkten in Serie entschied Sun das Tiebreak mit 8:6 für sich. Nach gut zwei Stunden war der Match zu Ende.

Vor den zwei Wochen in London hatte Sun noch kein einziges Grand-Slam-Match gewonnen. Sie wird in der Rangliste um etwa 50 Plätze nach oben klettern und sich in etwa auf Platz 75 wiederfinden. Im Achtelfinal trifft Sun entweder auf Emma Raducanu (GBR/WTA 135) oder Maria Sakkari (GRE/WTA 9), die ihr Duell am Abend auf dem Centre Court austragen.

