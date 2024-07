Novak Djokovic (SRB/ATP 2) muss gegen Alexei Popyrin (AUS/ATP 47) zwar über vier Sätze gehen, qualifiziert sich letztlich aber souverän für die Wimbledon-Achtelfinals.

Alexander Zverev (GER/ATP 4) steht dank einem 6:4, 6:4, 7:6 (17:15) gegen Cameron Norrie (GBR/ATP 37) in der 4. Runde.

Auch Daniil Medwedew (RUS/ATP 5) zieht dank einem 6:1, 6:3, 4:6, 7:6 (7:3) gegen Jan-Lennard Struff (GER/ATP 41) in den Achtelfinal ein.

Ben Shelton (USA/ATP 14) feiert gegen Denis Shapovalov (CAN/114) derweil seinen 3. Fünfsatz-Sieg in Folge.

Novak Djokovic ist mit einem überzeugenden Auftritt in den Wimbledon-Achtelfinal eingezogen. Der siebenfache Turniersieger setzte sich mit 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3) gegen den unnachgiebig kämpfenden Weltranglisten-47. Alexei Popyrin aus Australien durch. Im Vergleich zum wackligen Zweitrundenauftritt gegen den britischen Aussenseiter Jacob Fearnley steigerte sich Djokovic deutlich. In der nächsten Runde kommt es zum Aufeinandertreffen mit Holger Rune (ATP 15). Gegen den Dänen führt Djokovic im Direktvergleich mit 3:2 Siegen.

00:44 Video Fans in Wimbledon jubeln über EM-Halbfinaleinzug der «Three Lions» Aus Sport-Clip vom 06.07.2024. abspielen. Laufzeit 44 Sekunden.

Alexander Zverev (ATP 4) hat in Wimbledon nach 2017 und 2021 zum 3. Mal den Einzug in den Achtelfinal geschafft. Der 27-jährige Deutsche zeigte sich gegen Cameron Norrie insbesondere bei eigenem Aufschlag überzeugend. Mit 15 Assen legte er den Grundstein zu seinen 16 gewonnenen Aufschlagspielen ohne Breakball gegen sich.

Norrie wehrt 5 Matchbälle ab

Bei gegnerischem Aufschlag schlug Zverev unterdessen 2 Mal zu. Im Startsatz gelang ihm der Service-Durchbruch zum 4:3, im 2. Durchgang realisierte er das Break zum 5:4. Die spannendste Phase folgte dann ganz zum Schluss, als im Tiebreak des 3. Satzes vom 5:4 bis zum 16:15 22 Ballwechsel in Folge an die Aufschläger gingen. Norrie wehrte 5 Matchbälle ab, konnte seinerseits aber auch 5 Satzbälle nicht nutzen.

Im 6. Anlauf machte Zverev den 3. Dreisatz-Sieg in Folge dann perfekt, als eine Rückhand des Einheimischen zu lange geriet. Weiter geht es für die Weltnummer 4 am Montag. Gegen den Gewinner der Partie zwischen Taylor Fritz (USA/ATP 12) und Alejandro Tabilo (CHI/ATP 19) will Zverev beim 3. Grand-Slam-Turnier des Jahres erstmals in die Runde der letzten Acht einziehen.

01:29 Video Zverev wehrt Satzball sehenswert ab und verwertet kurz darauf seinen 6. Matchball Aus Sport-Clip vom 06.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 29 Sekunden.

Shelton trotzt Mammut-Programm

Der US-amerikanische Youngster Ben Shelton zeigt sich derweil von einer ganz anderen Seite als Zverev. Der US-Open-Halbfinalist absolviert in London ein Marathon-Programm. In der 3. Runde musste Shelton wie schon in beiden vorangegangenen Partien über die volle Distanz. Nach dem 6:7 (4:7), 6:2, 6:4, 4:6, 6:2 gegen den letztjährigen Viertelfinalisten Denis Shapovalov steht der Achtelfinal-Kracher gegen die Weltnummer 1 Jannik Sinner aber fest.

Ebenfalls im Achtelfinal steht Daniil Medwedew. Die Partie des Russen gegen den Deutschen Jan-Lennard Struff wurde am Freitag wegen Regens beim Stand von 2:1 Sätzen für Medwedew bis am Samstagnachmittag unterbrochen. Nach der Neuafnahme kam es zu keiner einzigen Breakchance mehr. In der Kurzentscheidung legte Struff dann mit 3:1 vor, ehe der US-Open-Sieger von 2021 die restlichen 6 Punkte allesamt für sich entschied.