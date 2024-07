Legende: Steht ohne Satzverlust im Achtelfinal Alexander Zverev. Imago/Cover-Images

Alexander Zverev (GER/ATP 4) steht dank einem 6:4, 6:4, 7:6 (17:15) gegen Cameron Norrie (GBR/ATP 37) in der 4. Runde von Wimbledon.

Der Roland-Garros-Finalist sah sich in 2:30 Stunden mit keinem einzigen Breakball konfrontiert, musste im 3. Satz aber 5 Satzbälle abwehren.

Alexander Zverev (ATP 4) hat in Wimbledon nach 2017 und 2021 zum 3. Mal den Einzug in den Achtelfinal geschafft. Der 27-jährige Deutsche zeigte sich gegen Cameron Norrie insbesondere bei eigenem Aufschlag überzeugend. Mit 15 Assen legte er den Grundstein zu seinen 16 gewonnenen Aufschlagspielen ohne Breakball gegen sich.

Bei gegnerischem Aufschlag schlug Zverev unterdessen 2 Mal zu. Im Startsatz gelang ihm der Service-Durchbruch zum 4:3, im 2. Durchgang realisierte er das Break zum 5:4. Die spannendste Phase folgte dann ganz zum Schluss, als im Tiebreak des 3. Satzes vom 5:4 bis zum 16:15 22 Ballwechsel in Folge an die Aufschläger gingen. Norrie wehrte 5 Matchbälle ab, konnte seinerseits aber auch 5 Satzbälle nicht nutzen.

Im 6. Anlauf machte Zverev den 3. Dreisatz-Sieg in Folge dann perfekt, als eine Rückhand des Einheimischen zu lange geriet. Weiter geht es für die Weltnummer 4 am Freitag. Gegen den Gewinner der Partie zwischen Taylor Fritz (USA/ATP 12) und Alejandro Tabilo (CHI/ATP 19) will Zverev beim 3. Grand-Slam-Turnier des Jahres erstmals in die Runde der letzten Acht einziehen.