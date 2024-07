Alexander Zverev (GER/ATP 4) steht dank einem 6:4, 6:4, 7:6 (17:15) gegen Cameron Norrie (GBR/ATP 37) in der 4. Runde von Wimbledon.

Auch Daniil Medwedew (RUS/ATP 5) zieht dank einem 6:1, 6:3, 4:6, 7:6 (7:3) gegen Jan-Lennard Struff (GER/ATP 41) in den Achtelfinal ein.

Ben Shelton (USA/ATP 14) feiert gegen Denis Shapovalov (CAN/114) derweil seinen 3. Fünfsatz-Sieg in Folge.

Alexander Zverev (ATP 4) hat in Wimbledon nach 2017 und 2021 zum 3. Mal den Einzug in den Achtelfinal geschafft. Der 27-jährige Deutsche zeigte sich gegen Cameron Norrie insbesondere bei eigenem Aufschlag überzeugend. Mit 15 Assen legte er den Grundstein zu seinen 16 gewonnenen Aufschlagspielen ohne Breakball gegen sich.

Legende: Steht ohne Satzverlust im Achtelfinal Alexander Zverev. Imago/Cover-Images

Bei gegnerischem Aufschlag schlug Zverev unterdessen 2 Mal zu. Im Startsatz gelang ihm der Service-Durchbruch zum 4:3, im 2. Durchgang realisierte er das Break zum 5:4. Die spannendste Phase folgte dann ganz zum Schluss, als im Tiebreak des 3. Satzes vom 5:4 bis zum 16:15 22 Ballwechsel in Folge an die Aufschläger gingen. Norrie wehrte 5 Matchbälle ab, konnte seinerseits aber auch 5 Satzbälle nicht nutzen.

Im 6. Anlauf machte Zverev den 3. Dreisatz-Sieg in Folge dann perfekt, als eine Rückhand des Einheimischen zu lange geriet. Weiter geht es für die Weltnummer 4 am Montag. Gegen den Gewinner der Partie zwischen Taylor Fritz (USA/ATP 12) und Alejandro Tabilo (CHI/ATP 19) will Zverev beim 3. Grand-Slam-Turnier des Jahres erstmals in die Runde der letzten Acht einziehen.

Shelton trotzt Mammut-Programm

Der US-amerikanische Youngster Ben Shelton zeigt sich derweil von einer ganz anderen Seite als Zverev. Der US-Open-Halbfinalist absolviert in London ein Marathon-Programm. In der 3. Runde musste Shelton wie schon in beiden vorangegangenen Partien über die volle Distanz. Nach dem 6:7 (4:7), 6:2, 6:4, 4:6, 6:2 gegen den letztjährigen Viertelfinalisten Denis Shapovalov steht der Achtelfinal-Kracher gegen die Weltnummer 1 Jannik Sinner aber fest.

Ebenfalls im Achtelfinal steht Daniil Medwedew. Die Partie des Russen gegen den Deutschen Jan-Lennard Struff wurde am Freitag wegen Regens beim Stand von 2:1 Sätzen für Medwedew bis am Samstagnachmittag unterbrochen. Nach der Neuafnahme kam es zu keiner einzigen Breakchance mehr. In der Kurzentscheidung legte Struff dann mit 3:1 vor, ehe der US-Open-Sieger von 2021 die restlichen 6 Punkte allesamt für sich entschied.