Legende: Scheiterte im Viertelfinal Lulu Sun. Keystone/AP Photo/Mosa'ab Elshamy

Lulu Sun (NZL/WTA 123) hat in Wimbledon den Einzug in die Halbfinals verpasst.

Die Neuseeländerin muss sich der Kroatin Donna Vekic mit 7:5, 4:6, 1:6 geschlagen geben.

Der Höhenflug von Lulu Sun in Wimbledon ist im Viertelfinal zu Ende gegangen. Die 23-jährige neuseeländische Qualifikantin, die im Waadtland aufgewachsen ist und bis im Vorjahr für die Schweiz spielte, unterlag der ungesetzten Kroatin Donna Vekic in etwas mehr als zwei Stunden 7:5, 4:6, 1:6. Nach drei Siegen in der Qualifikation und vier im Haupttableau ging Sun gegen Vekic nach gewonnenem Startsatz etwas die Kraft aus. Zwar schaffte sie im zweiten Satz beim Stand von 3:5 noch einmal das Rebreak, danach gewann sie aber nur noch ein Game (zum 1:5 im dritten Satz).

00:50 Video Hier endet Suns Wimbledon-Märchen – jenes von Vekic geht weiter Aus Sport-Clip vom 09.07.2024. abspielen. Laufzeit 50 Sekunden.

«Sie spielte unglaublich gut und pushte mich ans Limit», anerkannte die 28-jährige Vekic nach ihrem erstmaligen Einzug in einen Grand-Slam-Halbfinal. Dank des Exploits auf dem Londoner Rasen wird Sun im WTA-Ranking einen grossen Sprung nach vorne machen und sich in die Top 60 verbessern. Zudem bringt ihr der Viertelfinal-Vorstoss ein Preisgeld von 375'000 Pfund (430'000 Franken) ein. Die einstige Top-20-Spielerin Vekic kehrt unabhängig des weiteren Turnierverlaufs in die Top 30 zurück.