Legende: Er wusste sofort, dass etwas nicht stimmte Alex de Minaur. Reuters/Matthew Childs

Alex de Minaur (AUS/ATP 9) kann in Wimbledon verletzungsbedingt nicht zu seinem Viertelfinal gegen Novak Djokovic (SRB/ATP 2) antreten.

Den letzten Viertelfinal der Männer bestreiten Lorenzo Musetti (ITA/ATP 25) und Taylor Fritz (USA/ATP 12).

Nach seinem überzeugenden 4-Satz-Sieg gegen den Franzosen Arthur Fils im Achtelfinal musste bereits das Schlimmste befürchtet werden. Alex de Minaur verletzte sich bei einem Volley am Netz – ausgerechnet beim Matchball. Am Mittwoch nun musste sich der Australier eingestehen, dass er körperlich nicht in der Lage ist, den Viertelfinal gegen Novak Djokovic zu bestreiten. Damit steht der siebenfache Wimbledon-Champion aus Serbien kampflos in der Runder der letzten 4.

00:51 Video De Minaur verletzt sich beim Matchball gegen Fils Aus Sport-Clip vom 10.07.2024. abspielen. Laufzeit 51 Sekunden.

Das Forfait von De Minaur ist besonders bitter, da der 25-Jährige erstmals überhaupt in Wimbledon bis in den Viertelfinal vorstossen konnte. Auf dem Weg dorthin hatte De Minaur nur den einen Satz gegen Fils abgeben müssen und sich in starker Verfassung präsentiert. Der Gegner von Djokovic im Halbfinal muss im Duell zwischen Lorenzo Musetti und Taylor Fritz noch ermittelt werden. Für beide wäre es der erstmalige Einzug in einen Grand-Slam-Halbfinal.