Die Kasachin Jelena Rybakina (WTA 4) schlägt Jelina Switolina (UKR/WTA 21) im Wimbledon-Viertelfinal nach gut einer Stunde 6:3, 6:2.

Auch Barbora Krejcikova (CZE/WTA 32) siegt gegen Jelena Ostapenko (LAT/WTA 14) in 2 Sätzen 6:4, 7:6 (7:4).

Damit stehen die Halbfinal-Paarungen fest: Krejcikova fordert Rybakina und Donna Vekic (CRO/WTA 37) die Italienerin Jasmine Paolini (WTA 7).

Turnier-Topfavoritin Jelena Rybakina eilt in Wimbledon mit grossen Schritten ihrem 2. Titel entgegen. Die 25-jährige Kasachin liess gegen die Ukrainerin Jelina Switolina nichts anbrennen und zog mit einem 6:3, 6:2 in 61 Minuten in den Halbfinal ein – zum insgesamt 3. Mal bei einem Grand-Slam-Turnier. Rybakina, die 2022 in London ihren bisher grössten Erfolg gefeiert hatte, bestach erneut mit ihrem starken Aufschlag und machte viel Druck in den Grundlinienduellen.

Auch gegen ihre nächste Gegnerin wird die Weltranglistenvierte am Donnerstag (ab 14:30 Uhr live auf SRF zwei) favorisiert sein. Es geht gegen Barbora Krejcikova aus Tschechien. Die French-Open-Siegerin von 2021 setzte sich 6:4, 7:6 (7:4) gegen Jelena Ostapenko aus Lettland durch. Die zweite Finalistin ermitteln Paris-Finalistin Jasmine Paolini aus Italien und Donna Vekic aus Kroatien.

Rybakina will «bis zum Ende bleiben»

«Ich habe so grossartige Erinnerungen an meinen Sieg hier vor 2 Jahren», sagte Rybakina, die im Turnierverlauf erst einen Satz verloren hat. Als Topfavoritin eingestuft zu werden «mag ich nicht so sehr», fügte sie an: «Mein Aufschlag ist ein grosser Vorteil, und ich möchte natürlich hier bis zum Ende bleiben. Aber ich gehe es von Match zu Match an.»

Krejcikova war überglücklich nach einer schwierigen Phase mit Verletzungen. «Es gab viele Zweifel von innen und auch in meinem Umfeld. Ich bin super happy», sagte die 28-Jährige, die an der Church Road zuvor noch nie über den Achtelfinal hinausgekommen war.