Legende: Halbfinal-Premiere Lorenzo Musettis Höhenflug geht weiter. imago images/Shutterstock

Lorenzo Musetti (ATP 25) steht in Wimbledon nach einem 3:6, 7:6 (7:5), 6:2, 3:6, 6:1-Sieg gegen Taylor Fritz (USA/ATP 12) im Halbfinal.

Für den 22-jährigen Italiener ist es der erstmalige Vorstoss in einen Major-Halbfinal. Dort wartet mit Novak Djokovic (ATP 2) am Freitag eine hohe Hürde.

Der Serbe profitierte vom Forfait von Alex de Minaur (AUS/ATP 9), der verletzungsbedingt nicht zu seinem Viertelfinal antreten konnte.

Lorenzo Musetti reitet in Wimbledon weiter auf der Erfolgswelle. Der Italiener hat an einem Grand-Slam-Turnier bisher noch nie einen Viertelfinal erreicht. Nun steht er an der Church Road bei seiner vierten Teilnahme im Halbfinal. Im Vorjahr hatte für Musetti die 3. Runde Endstation bedeutet, in den beiden Jahren zuvor jeweils die 1. Runde.

Im Viertelfinal gegen Taylor Fritz fand Musetti am Mittwoch auf Court No. 1 erst nach verlorenem Startsatz in die Spur. Im 2. Durchgang konnte er bei 5:4 zwar einen Satzball nicht nutzen und kassierte das Rebreak. Im Tiebreak bewies er dann die besseren Nerven. Fritz brauchte eine Weile, um sich von diesem Tiefschlag zu erholen. Den 4. Satz gewann er zwar, danach war beim Bezwinger von Alexander Zverev aber die Luft draussen.

Nun gegen Djokovic – da war doch was?

In seinem ersten Major-Halbfinal trifft Musetti auf Novak Djokovic. Der Serbe konnte auf dem Weg unter die letzten Vier Kräfte sparen, da sein Gegner Alex De Minaur verletzungsbedingt nicht zur Partie antreten konnte. Der Australier hatte sich im Achtelfinal gegen Arthur Fils bei einem Volley am Netz verletzt – ausgerechnet beim Matchball.

00:51 Video De Minaur verletzt sich beim Matchball gegen Fils Aus Sport-Clip vom 10.07.2024. abspielen. Laufzeit 51 Sekunden.

Das letzte Duell zwischen Musetti, der gegen Fritz einmal mehr mit seinem variantenreichen Spiel überzeugte, und Djokovic liegt noch gar nicht lange zurück. In einem epischen Drittrunden-Match an den French Open verlangte der Italiener dem Serben alles ab. Die Partie dauerte 4:30 Stunden und endete erst um kurz nach 03:00 Uhr in der Früh.