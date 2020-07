Was weiss die «Swiss Miss» noch von ihrem Wimbledon-Triumph?

Am 5. Juli 1997 ging für Martina Hingis ein Traum in Erfüllung. Die Schweizerin kürte sich in London zur Wimbledon-Siegerin – im zarten Alter von gerade einmal 16 Jahren. Im Final rang Hingis die grosse Jana Novotna nieder. Doch mit welchem Resultat? Und welcher Schlag entschied die Partie?

Dies und mehr wollten wir von Hingis selbst wissen. Wie viel weiss die heute 39-Jährige noch von ihrem Triumph vor 23 Jahren? Sie erfahren es im Video oben!