Am Montag beginnt in Wimbledon das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres. Wir blicken auf witzige Szenen zurück.

«Ouch, oops, wow!» – so unterhaltsam ist Wimbledon

Ein Fan möchte Steffi Graf heiraten, Fabio Fognini flucht wie ein Rohrspatz und Doppel-Veteranen spielen in Zeitlupe – in Wimbledon ist immer mächtig was los. Im Video oben blicken wir noch einmal auf witzige und unterhaltsame Szenen der Vergangenheit zurück. Unbedingt mit Ton anschauen!