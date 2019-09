2009 schlug Federer an den US Open im Halbfinal gegen Djokovic einen Wahnsinns-Tweener. Dieser wurde nun als Lego-Animation nachgestellt.

Zauberschlag an US Open 2009

Es ist einer der schönsten, wenn nicht gar der schönste Punkt überhaupt, den Federer in seiner Karriere je gewonnen hat. 2009 schlug der Baselbieter im Halbfinal in New York gegen Novak Djokovic einen Winner, der in die Geschichte eingehen sollte.

Der «Tweener», wie der legendäre Schlag zwischen den Beinen hindurch genannt wird, brachte Federer 3 Matchbälle ein. Kurz darauf gewann der Schweizer die Partie 7:6, 7:5, 7:5.

Anlässlich des 10-Jahre-Jubiläums dieses Zauberschlags wurde die Szene als Lego-Animation mit Original-Atmosphäre und viel Liebe zum Detail nachgestellt.