Rybakina schafft Überraschung und spielt sich in Wimbledon-Final

Jelena Rybakina (WTA 23) besiegt Simona Halep (WTA 18) im Wimbledon-Halbfinal mit 6:3, 6:3.

In ihrem ersten Grand-Slam-Halbfinal tritt die Kasachin mit einer unglaublichen Sicherheit auf und eliminiert die zweifache Major-Siegerin aus Rumänien.

Im Final am Samstag (ab 15:00 Uhr live auf SRF zwei) trifft Rybakina auf die Tunesierin Ons Jabeur (WTA 2).

Bisher war Simona Halep durch dieses Turnier gerauscht. Noch keinen Satz hatte die 30-jährige Rumänin bis in den Halbfinal abgeben müssen, nach den Outs von diversen Top-Spielerinnen war die Siegerin von 2019 längst zur Favoritin auf den Titel aufgestiegen.

Doch gegen Jelena Rybakina gab es selbst für Halep kein Durchkommen. Die Kasachin ist in der Weltrangliste nur um fünf Positionen schlechter klassiert, spielte am Donnerstag aber erstmals in einem Major-Halbfinal auf – und das gleich sensationell.

Haleps fatale Doppelfehler

Rybakina trat auf dem Centre Court mit einer beeindruckenden Sicherheit auf und setzte ihre Kontrahentin von Beginn weg unter Druck. Nach einem Doppelfehler von Halep nutzte sie gleich ihren ersten Breakball zum 2:0 und gab diesen Vorsprung nicht mehr her.

Während die Kasachin beim 6:3 im ersten Satz unglaublich selbstbewusst spielte, schlichen sich bei der zweifachen Grand-Slam-Siegerin auf der Gegenseite weitere Unsicherheiten und Doppelfehler ein. Insgesamt waren es im Spiel deren neun, Rybakina unterlief kein einziger. Jene Halep, die man aus den vorherigen Runden kannte, war teilweise weit weg.

Auch in den zweiten Satz startete die Rumänin schlechter. Nach dem frühestmöglichen Break-Rückstand vermochte sie zwar zum 2:2 ausgleichen. Doch gleich im nächsten Game schenkte Halep ihrer Gegnerin mit einem Doppelfehler wiederum ihren Aufschlag. Danach liess sich Rybakina nicht mehr aufhalten und gewann am Ende mit einem weiteren Servicedurchbruch überraschend klar 6:3.

Die 23-Jährige, die als erste Kasachin in einem Grand-Slam-Halbfinal und nun Final steht, spielte das so souverän zu Ende, als hätte sie es schon zigmal gemacht.

Zwei Premieren im Final

Im Final am Samstag (ab 15:00 Uhr live auf SRF zwei) trifft Rybakina auf die Tunesierin Ons Jabeur (WTA 2), die im zweiten Halbfinal die Deutsche Tatjana Maria (WTA 103) besiegt hatte. Für beide Spielerinnen wird es eine Major-Final-Premiere, und beide könnten den allerersten Grand-Slam-Triumph für ihr jeweiliges Land feiern.