Andreescu in beeindruckender Manier zum Titel

Bianca Andreescu schlägt Serena Williams im Final der US Open 6:3, 7:5.

Die 19-jährige Kanadierin sichert sich ihren ersten Grand-Slam-Titel.

Williams verpasst derweil ihren 24. Major-Erfolg.

Am Schluss zitterten bei Bianca Andreescu im Final gegen Serena Williams dann doch noch die Nerven. Die 19-jährige Kanadierin konnte im 2. Satz bei 5:1 und 5:3 zum Turniersieg aufschlagen. Trotz eines Matchballes schaffte sie es aber nicht, die Partie zu beenden.

Williams glich noch einmal aus und schien das Momentum plötzlich auf ihrer Seite zu haben. Aber Andreescu liess sich nicht aus der Ruhe bringen. Mit ihrem insgesamt 6. Break sicherte sie sich nach 100 Minuten den Titel. Williams verpasste derweil ihren 24. Grand-Slam-Triumph.

Andreescu dominiert – Williams mit unnötigen Fehlern

Dass Andreescu derzeit in unglaublicher Form ist, hatte sie schon auf dem Weg in den Final bewiesen. Gegen die fast doppelt so alte Williams lieferte sie im Kampf um den Titel nun ihr Meisterstück ab.

Andreescu überzeugte einmal mehr mit einem starken Aufschlag, zudem retournierte sie überragend. Damit setzte sie Williams immens unter Druck und zwang sie dazu, Risiken einzugehen. Gleich im 1. Servicegame schenkte die beste Aufschlägerin auf der Frauen-Tour ihrer Gegnerin das Break mit einem Doppelfehler.

Danach kam Williams zwar besser ins Spiel, zum Ende des 1. Satzes und zu Beginn von Durchgang 2 wiederholten sich dann aber die Ereignisse. Wiederum mit Doppelfehlern verhalf die Amerikanerin Andreescu zum Satzgewinn und zu einem weiteren frühen Break.

Unbeeindruckt von Williams' Aufholjagd

Den Vorsprung vermochte die Kanadierin in der Folge zwar nicht zu verteidigen. Gleich zweimal kassierte sie nach eigenem Servicedurchbruch wieder das Rebreak. Letztlich sollte es aber nur ein kleiner Umweg Richtung Titel sein.

