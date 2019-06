Djokovic weiter ohne Satzverlust – nun Duell gegen Zverev

Novak Djokovic gibt sich weiter keine Blösse. Gegen den Deutschen Jan-Lennard Struff benötigte der Serbe nur gut eineinhalb Stunden für seinen 6:3, 6:2, 6:2-Sieg. Bei eigenem Aufschlag blieb Djokovic unangetastet, beim Return überzeugte er mit seiner Effizienz (5 von 7 Breakchancen verwertet). Im Viertelfinal trifft er nun auf Alexander Zverev.

Der Deutsche (ATP 5) steht erst zum zweiten Mal überhaupt in den Viertelfinals eines Grand-Slam-Turniers. Gegen Fabio Fognini verlor er auf dem Weg unter die letzten Acht zwar den Startsatz, dominierte die Sätze 2 und 3 dann aber und siegte in knapp 3 Stunden 3:6, 6:2, 6:2, 7:6.

Thiem zu stark für Monfils

Nur unwesentlich länger als Djokovic benötigte Dominic Thiem in seinem Achtelfinal gegen Gaël Monfils. Der Österreicher lieferte gegen den Franzosen seine «beste Leistung des bisherigen Turniers» ab, wie er selbst sagte. In 1:48 Stunden siegte er mit 6:4, 6:4, 6:2. Monfils, der zuvor noch keinen Satz abgegeben hatte, hielt einzig im 2. Durchgang mit, gab seinen Aufschlag dann aber zum 4:5 ab.

Premiere für Chatschanow

Nächster Gegner von Thiem ist Karen Chatschanow. Der Russe (ATP 11) brachte die Partie gegen Juan Martin del Potro (ATP 9) gerade noch vor Einbruch der Dunkelheit zu Ende und siegte 7:5, 6:3, 3:6, 6:3. Chatschanow erreichte damit erstmals in seiner Karriere einen Major-Viertelfinal. In Paris steht er nun bei 10 Siegen in Folge, hat er vergangenes Jahr doch das ATP-1000-Turnier in Paris-Bercy gewonnen.

Titelverteidigerin Halep gibt nur ein Game ab

Mit einer Machtdemonstration in die Viertelfinals eingezogen ist Simona Halep. Die Titelverteidigerin überliess der Polin Iga Swiatek nur gerade ein Game. Nach 45 Minuten stand der 6:1, 6:0-Sieg bereits fest. Halep trifft nun auf die erst 17-Jährige Überraschungsfrau Amanda Anisimova aus den USA, die schon Anfang Jahr in Melbourne (Achtelfinal) für Aufsehen gesorgt hatte.

Ebenfalls die nächste Runde erreicht haben Ashleigh Barty und Madison Keys. Erstere schaltete Williams-Bezwingerin Sofia Kenin in 3 Sätzen aus und steht zum zweiten Mal nach den diesjährigen Australian Open unter den letzten Acht. Zweitere bezwang die Tschechin Katerina Siniakova ohne Probleme in 2 Sätzen.

Nishikori auf den letzten Drücker

Gerade noch so hat Kei Nishikori im Entscheidungssatz das Ruder herumreissen können. Zweimal lag er gegen den Franzosen Benoît Paire mit Break zurück, ehe er den Durchgang doch noch mit 7:5 für sich entscheiden konnte. Nach knapp 4 Stunden war damit sein 6:2, 6:7, 6:2, 6:7, 7:5-Sieg Tatsache. Bereits gegen Laslo Djere stand Nishikori 4:26 Stunden auf dem Platz. In der nächsten Runde wartet nun Titelverteidiger Rafael Nadal.

