Nach seinem überragenden Finalsieg gegen Novak Djokovic schlug Carlos Alcaraz auf dem Centre Court ungläubig die Hände über dem Kopf zusammen. Danach nahm er Kurs auf die Tribüne, wo er seinen Eltern in die Arme fiel. Erst jetzt brach die Freude so richtig aus dem Spanier heraus.

Wenig später schritt er an der Siegerehrung fast ein wenig schüchtern auf Prinzessin Kate zu, verbeugte sich artig vor der königlichen Hoheit und nahm andächtig entgegen, was ihm gehört. «Es ist ein Traum für mich, diese Trophäe zu gewinnen. Ich habe meinen Traum wiederholt. Das ist für mich das schönste Turnier, der schönste Platz und die offensichtlich schönste Trophäe», sagte Alcaraz.

Nach vier Grand-Slam-Finals steht der Spanier nun bei ebenso vielen Titeln. Der letzte Spieler, der seine ersten vier Finals der höchsten Stufe gewonnen hatte, war Roger Federer. Der «Maestro» hatte zwischen 2003 und 2006 seine ersten sieben Finals gewonnen, ehe er an den French Open in Nadal seinen Meister fand.

Alcaraz ist zudem erst der 6. Spieler, der nach den French Open im selben Jahr auch Wimbledon gewinnt. Zuvor schafften dies nur Rod Laver, Björn Borg, Rafael Nadal, Federer und Djokovic. «Nur ganz grosse Champions haben das geschafft», sagte Alcaraz, um anzufügen: «Als solchen sehe ich mich noch nicht. Dazu habe ich noch einen langen Weg zu gehen.»

Wimbledon bleibt Federers Wohnzimmer

Einem dieser «grossen Champions» raubte Alcaraz am Sonntag eine grosse Chance. Mit seinem 8. Wimbledonsieg wäre Djokovic zu Rekordchampion Federer aufgeschlossen – nur 39 Tage nach seiner Operation am Meniskus. Der Serbe verpasste es zudem, sich mit seinem 25. Titel von Margaret Court abzusetzen und einen Allzeit-Rekord in Sachen Major-Titel aufzustellen.

Die Niederlage gegen Alcaraz war für Djokovic ungewöhnlich deutlich. Ähnlich unterlegen war er erst in einem seiner 36 vorherigen Grand-Slam-Finals gewesen: 2020 an den French Open beim 0:6, 2:6, 5:7 gegen Sandkönig Nadal.