Wegen seinen Hüftproblemen sagt Andy Murray seine Teilnahme am Marseille Open ab. Dem Briten droht eine weitere Hüft-OP.

Nach Out an Australian Open

Schmerzen in der Hüfte: droht weitere OP?

Wie die Organisatoren vom ATP Turnier Open 13 Provence mitteilen, hat Andy Murray seine Teilnahme abgesagt. Vielleicht muss er wieder operiert werden, teilt der Veranstalter mit.

Seit seiner letzten Hüftoperation im Januar 2018 kämpft sich die ehemalige Weltnummer 1 auf die Tour zurück – ohne Erfolg. An den Australian Open scheidet er in der ersten Runde aus und kündigt zudem seinen Rücktritt an.

Es ist hart, aber ich habe keine andere Wahl. Ich wäre gerne nach Marseille zurückgekehrt. Hier habe ich 2008 einen meiner ersten Titel gewonnen.

Der 31-Jährige muss nun entscheiden, ob er sich innerhalb der nächsten Woche wieder operieren lässt, oder sich bis Wimbledon mit Schmerzen durchkämpft. Geplant hat er, sich am Heimturnier von seinen Fans zu verabschieden.