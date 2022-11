An den ATP Finals in Turin zieht Casper Ruud (ATP 4) mit einem 6:3, 4:6, 7:6 (8:6) über Taylor Fritz (ATP 9) vorzeitig in den Halbfinal ein.

Bereits nach dem ersten Satzgewinn des Norwegers steht das Out des topgesetzten Rafael Nadal fest.

Am Dienstagnachmittag gewann Félix Auger-Aliassime gegen den Spanier in zwei Sätzen 6:3, 6:4 und schuf damit die Ausgangslage für dessen frühes Ausscheiden.

Für Rafael Nadal lösten sich die letzten Hoffnungen bereits nach 31 Minuten Spielzeit in der Abendpartie zwischen Casper Ruud (ATP 4) und Taylor Fritz (ATP 9) in Luft auf. Dann nämlich verwertete der Norweger seinen 2. Satzball und ging im Duell mit dem Amerikaner in Front. Der 36-jährige Nadal kann damit im abschliessenden Gruppenspiel nicht mehr auf Platz 2 vorrücken.

Der Satzball von Ruud, der Nadals Out besiegelt

Ruud hingegen durfte am Ende des Abends über die vorzeitige Halbfinal-Qualifikation jubeln, auch wenn er dafür gegen Fritz einen Umweg gehen musste. Nach gewonnenem Startdurchgang konnte sich die Nummer 4 der Welt plötzlich nicht mehr auf den eigenen Aufschlag verlassen und sorgte somit gleich selbst für die Anlaufhilfe von Fritz' Rückkehr. Dieser sparte sich sein Break für den Satzball zum 1:1-Ausgleich auf.

Im dritten Durchgang blieben weitere Servicedurchbrüche aus, sodass das Tiebreak entscheiden musste. Hier behielt der Skandinavier die Oberhand und besiegelte mit einem 6:3, 4:6, 7:6 (8:6) nach 2:11 Stunden sein Weiterkommen.

Nadal verpasst Rückkehr auf Tennisthron

Nadal begann am Nachmittag gegen Félix Auger-Aliassime zwar stark, konnte aber keine seiner vier Breakchancen im ersten Satz nutzen. Ganz anders der effiziente Kanadier, dem in beiden Durchgängen ein Servicedurchbruch gelang. Nach knapp zwei Stunden machte der Swiss-Indoors-Gewinner den Sieg perfekt und wahrte seine Chance auf das Weiterkommen. Im zweiten Satz brachte Auger-Aliassime beeindruckende 83 Prozent der ersten Aufschläge ins Feld.

Zusammenfassung Nadal – Auger-Aliassime

Nadals vorzeitiges Ausscheiden lässt einen anderen Spanier aufatmen: Carlos Alcaraz. Der 19-Jährige, der wegen einer Bauchmuskelverletzung im Piemont fehlt, wird damit das Jahr als Nummer 1 beenden. Der US-Open-Sieger ist der jüngste Weltranglistenerste zum Jahresende; er löst den Australier Lleyton Hewitt ab. Nur mit einem erstmaligen Triumph am Jahresendturnier hätte Nadal diesen Rekord noch verhindern können.