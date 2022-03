Inhalt

1. Runde Miami: Teichmann out - Golubic kämpft sich weiter – Laaksonen schafft Exploit

Mit Viktorija Golubic und Henri Laaksonen ist am 1000er-Turnier in Miami ein Schweizer Duo in die 2. Runde eingezogen. Dagegen blieb Jil Teichmann hängen.