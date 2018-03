Juan Martin Del Potro zieht in Miami dank einem Dreisatzsieg gegen Milos Raonic in den Halbfinal ein.

Nach 2:53 Stunden stand der 5:7, 7:6 (7:1), 7:6 (7:3)-Sieg von Del Potro fest. Raonic schien die Partie eigentlich im Griff zu haben. In den Tiebreaks offenbarte der Kanadier dann aber Schwächen. Diese nutzte Del Potro eiskalt aus und feierte den 15. Sieg in Folge. Der Argentinier strotzt nach den Turniersiegen in Acapulco und Indian Wells nur so vor Selbstvertrauen.

Gegner im Halbfinal ist John Isner. Der Amerikaner schlug den Südkoreaner Chung Hyeon in 2 Sätzen. Setzt Del Potro seinen Siegeszug in Miami weiter fort und sichert sich am Sonntag den Titel, würde er in der Weltrangliste auf den 3. Platz vorrücken.

Collins sorgt für Sensation

Bei den Frauen kam es in den Viertelfinals zu einer grossen Überraschung. Die 24-jährige Danielle Collins eliminierte ihre amerikanische Landsfrau Venus Williams (WTA 8) mit 6:2 und 6:3. Die Qualifikantin (WTA 93) erreichte damit erstmals auf der WTA-Tour einen Halbfinal.

Die in Florida geborene Collins hat sich seit Anfang Jahr in der Weltrangliste um über 70 Plätze verbessert und nun mit Venus Williams ihr Idol geschlagen. Für Collins war es der 1. Erfolg überhaupt gegen eine Top-20-Spielerin. Im Halbfinal trifft sie nun auf die Lettin Jelena Ostapenko (WTA 5).

Sendebezug: Radio SRF 3, Morgen-Bulletin, 29.03.18, 07:00 Uhr